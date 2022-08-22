Avladığı yılanı yutamayıp fenalaşan kartal, tedavisinin ardından doğaya salındı Yerel Haberler Avladığı yılanı yutamayıp fenalaşan kartal, tedavisinin ardından doğaya salındı Düzce'nin Yığılca ilçesinde avladığı yılanı yutamayınca boğulma tehlikesi geçiren Kartal tamamlanan tedavisinin ardından doğaya salındı. Avladığı yılanı yutamayıp fenalaşan kartal, tedavisinin ardından doğaya salındı DÜZCE - Düzce'nin Yığılca ilçesinde avladığı yılanı yutamayınca boğulma tehlikesi geçiren Kartal tamamlanan tedavisinin ardından doğaya salındı. Yığılca ilçesinde ormanlık alanda Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin devresi sırasında bulunan ve avladığı yılanı yutamadığı için fenalaşan Kartal, tedavi altına alınmıştı. Kartalın boğazına takılan ve iki parçaya bölünen yılan Veteriner Hekim tarafından çıkarılarak nefes alması sağlanmıştı. Tedavisi tamamlanan Yılan Kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından bulunduğu doğal ortamına tekrar salındı. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız Düzce Yerel Güncel Haberler

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