Avcılar dünyanın en yaşanabilir bölgeleri arasında

Avcılar Belediyesi, yerel yönetimlerde uluslararası en iyi uygulamalara odaklanan dünyanın tek ödüllü yarışması olan 'Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar Ödülleri'nde finale kaldı. Avcılar'ın bu prestijli listede yer almasından büyük gurur duyduğunu belirten Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Birlikte daha güzel, daha yaşanabilir bir Avcılar inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

Dünyaya örnek çalışmalar yürüten Avcılar Belediyesi, dünyanın en yaşanabilir şehirleri ile yarışıyor. Yerel yönetimlerde uluslararası en iyi uygulamalara odaklanan dünyanın tek ödüllü yarışması olan Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar Ödülleri (LivCom) yarışmasında Avcılar, Türkiye'yi temsil etti. Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen ve 70'den fazla ülkenin katılımıyla bu yıl Malta'da düzenlenen yarışmada Avcılar finale kaldı. 30 Mayıs'ta finalistlerin yapacağı sunumların ardından 2 Haziran'da kazanan açıklanacak.

"Hep birlikte daha iyiye, daha güzele"

Vizyon çalışmaları ile uluslararası arenada adından sıkça söz ettiren Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Avcılar Belediyesi olarak her zaman komşularımızın yaşam kalitesini artırmak ve daha yaşanabilir bir toplum oluşturmak için çaba gösteriyoruz. Bu hedef doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, uluslararası arenada da takdir toplamaya devam ediyor. Dünyanın şehircilik alanında önde gelen köklü bir ödül yarışmasında finale kaldık. Avcılar'ın bu prestijli liste arasında yer almasından dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. Bu yarışma, Avcılar'ın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da önde gelen yaşanabilir topluluklarından biri olma hedefimizi bir kez daha pekiştirdi. Bu başarıda emeği geçen tüm belediye çalışanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve elbette Avcılarlı değerli hemşehrilerimize teşekkür ederim. Birlikte daha güzel, daha yaşanabilir bir Avcılar inşa etmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL