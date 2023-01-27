Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avcılar'da metrobüs arıza yapınca yolcular mağdur oldu

Yerel Haberler

Avcılar'da metrobüs arıza yapınca yolcular mağdur oldu

Avcılar'da metrobüs arıza yapınca yolcular mağdur oldu.

Avcılar'da metrobüs arıza yapınca yolcular mağdur oldu. Metrobüs yolunda Şükrübey Durağı'ndan Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü Durağı'na kadar yürüyen yolcular, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Avcılar'da akşam saatlerinde metrobüs arıza yapınca yolcular mağdur oldu. Metrobüs, Şükrübey Durağı'nda arıza yaptı. Arıza yapan metrobüsten tahliye edilen yolcular, metrobüs yolunda Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü Durağı'na kadar yürümek zorunda kaldı. O anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydeden bir vatandaş duruma tepki gösterdi. Görüntüde, yolcuların metrobüs yolunda yürüdüğü, arıza yapan metrobüsün yoldan çekildiği görüldü. Görüntüyü çeken vatandaşın ise "Perişan durumdayız" dediği duyuluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Avcılar Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title