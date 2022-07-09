Avcılar'da kurban kesim alanına giden yol 'eziyet yolu'na dönüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avcılar'da kurban kesim alanına giden yol 'eziyet yolu'na dönüştü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Avcılar'da kurban kesim alanına giden yol 'eziyet yolu'na dönüştü

Avcılar'da kurban kesim alanına gitmek isteyen vatandaşlar çile çekti.

Avcılar'da kurban kesim alanına gitmek isteyen vatandaşlar çile çekti. Tehlike oluşturan yokuşta kimi vatandaş düşerken, kimisi de düşme tehlikesi geçirdi. Duruma tepki gösteren Birol Ezen isimli vatandaş, "Aşağıya zorla indim. Ne araba girebiliyor, ne bir yol var hiçbir şey yok" dedi.

Avcılar'da bayram namazının ardından vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirmek için kesim alanına gitti. Vatandaşlardan kimisi araçlarıyla normal girişten kesim alanına girerken, araçları olmayanlar ise metrobüs kullandı. Bazı vatandaşlar ise yol kenarına araçlarını park etti. Kesim alanına gitmek isteyen vatandaşlar adeta çile çekti. Patika yoldan gelen bazı vatandaşlar düşerken, bazıları birbirine tutunarak, kimisi de oturup sürünerek aşağı inmeye çalıştı. Kimi vatandaşlar ise aldığı kurbanlık koyun ve koçla inmeye çalışırken adeta düşmemek için mücadele etti. Kesim işlemini bitiren vatandaşlar dik yokuşu tırmanırken düşme tehlikesi geçirdi.

Duruma tepki gösteren Birol Ezen isimli vatandaş, "Aşağıya zorla indim. Ne araba girebiliyor, ne bir yol var hiçbir şey yok. Bir tane kaldı, orda nasıl getireceğim" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Avcılar Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title