Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Avcılar 'Bin, Koş, Yüz' Etkinliğinde Buluşacak

Avcılar 'Bin, Koş, Yüz' Etkinliğinde Buluşacak

Yerel Haberler

Avcılar Belediyesi, iklim krizine karşı farkındalık yaratmak için 4 Haziran Pazar günü, ‘Bin, Koş, Yüz’ etkinliği düzenleyecek.

Avcılar Belediyesi, iklim krizine karşı farkındalık yaratmak için 4 Haziran Pazar günü 'Bin, Koş, Yüz' etkinliği düzenleyecek.

Avcılar Belediyesi, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ve 40'a yakın çevre, doğa ve spor kuruluşunun desteklediği  'Bin, Koş, Yüz' etkinliğinde doğaseverleri buluşturacak. 4 Haziran Pazar günü saat 07.30'da başlayacak etkinlikte; 300'ün üzerinde doğasever iklim krizine karşı pedal çevirecek, yüzecek ve koşacak.

Ispartakule Rota Market önünden saat 07.30'da bisiklet turuyla başlayacak program, saat 09.30'da düzenlenecek 'iklim koşusu' ile devam edecek ve saat 10.30'da açık denize çekilecek teknelerden atlanarak Denizköşkler Plajı'ndan karaya çıkılmasıyla son bulacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

Avcılar Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title