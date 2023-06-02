Avcılar 'Bin, Koş, Yüz' Etkinliğinde Buluşacak

Avcılar Belediyesi, iklim krizine karşı farkındalık yaratmak için 4 Haziran Pazar günü 'Bin, Koş, Yüz' etkinliği düzenleyecek.

Avcılar Belediyesi, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ve 40'a yakın çevre, doğa ve spor kuruluşunun desteklediği 'Bin, Koş, Yüz' etkinliğinde doğaseverleri buluşturacak. 4 Haziran Pazar günü saat 07.30'da başlayacak etkinlikte; 300'ün üzerinde doğasever iklim krizine karşı pedal çevirecek, yüzecek ve koşacak.

Ispartakule Rota Market önünden saat 07.30'da bisiklet turuyla başlayacak program, saat 09.30'da düzenlenecek 'iklim koşusu' ile devam edecek ve saat 10.30'da açık denize çekilecek teknelerden atlanarak Denizköşkler Plajı'ndan karaya çıkılmasıyla son bulacak.