Avcılar Belediyesi'ne Çocuk Dostu Şehirler ödülü - Haberler

Avcılar Belediyesi'nin "Avcılar'da Çocukların Yerel Yönetime Katılımının Arttırılması ve Kapasite Geliştirilmesi" projesi Türkiye Belediyeler Birliği'nden "Çocuk Dostu Şehirler" ödülü aldı.

Çocuklara, gençlere ve dezavantajlı gruplara dönük yürüttüğü çalışmalarla bir simge haline gelen Avcılar Belediyesi'ne bir ödül de Türkiye Belediyeler Birliği'nden geldi. Avcılar Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan; "Avcılar'da Çocukların Yerel Yönetime Katılımının Arttırılması ve Kapasite Geliştirilmesi" projesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Çocuk Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışmasını kazanarak 'Çocuk Dostu Şehirler" ödülünü kazandı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis toplantısının ardından gerçekleştirilen törende ödülünü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve TBB Başkanı Fatma Şahin'den aldı.

"Avcılar'ın Turan Abisi"

Törenin ardından projenin detaylarını paylaşan Avcılarlı çocukların 'Turan Abisi'; "Projemizin hedefi ilçemizdeki 3-18 yaş arası çocukların kentimizin yönetimine katılımını arttırmak. Özellikle dezavantajlı çocuklarımızı da dahil etmeyi hedefliyoruz. Proje çerçevesinde çocuklarımızla atık yönetimi ve çevre bilinci kazandırmaya yönelik faaliyetler yürüteceğiz. Böylece yarınımızı emanet edeceğimiz çocuklarımıza hem çevre bilinci aşılayacağız hem de şehrin yönetiminde söz sahibi olma şansı vereceğiz. Projede emeği geçen çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Her alanda öncü bir belediye olma yolunda emin adımla hedeflerimize ilerliyoruz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel