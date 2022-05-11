Avcılar Belediyesi'nden Engelli Çocuklara Akvaryum Gezisi

Avcılar Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında 600 engelli bireye ve ailelerine yönelik akvaryum gezisi düzenledi. İlk defa deniz akvaryumuyla tanışan çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.

Türkiye'nin engelli başkana sahip ilk belediyesi Avcılar Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda özel bireyleri unutmadı. "Başka Türlü Bir Şey" sloganıyla hafta boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak Avcılar Belediyesi, engelli bireylere ve ailelerine yönelik akvaryum gezisi düzenledi.

ENGELLİ ÇOCUKLAR İLK DEFA DENİZ CANLILARI İLE TANIŞTI

Avcılar Belediyesi'ne ait araçlar gün boyu engelli bireyleri ve ailelerini, Florya'da bulunan İstanbul Akvaryumu'na taşıdı. Çoğunluğu çocuk olan 600 engelli birey ve aileleri ilk defa deniz akvaryumu ile tanıştı. Rehber eşliğinde su altı dünyası ile tanışan engelli bireyler eğlenceli vakit geçirdi.

"AVCILAR 2029'A KADAR YÜZDE YÜZ ERİŞEBİLİR BİR KENT OLACAK"

Çocuklarla birlikte akvaryum gezine katılan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "10-16 Mayıs Engelli Haftası kapsamında birçok etkinlik düzenliyoruz. Engelli komşularımız için bu tip etkinlikler çok önemli. Bugün çocuklarımız ve aileleri için çok özel bir program hazırladık. Birçoğu su altı dünyası ile ilk defa tanıştı. Çocuklarımızın akvaryumu gezerken gözlerindeki heyecan beni çok mutlu etti. İstanbul Akvaryum yetkililerine de ayrıca teşekkür ederim" dedi.

Engelli bireylerin yaşadığı sorunlara da değinen Turan Hançerli, şunları söyledi:

"Engellilik meselesi aslında eşitlik ve adalet meselesi. Bu ülkede adalet aramayan yok. Ama en çok hizmet ve olanaklara erişmek için adalete ihtiyaç duyanlar da engelliler. Hizmet ve olanak dediğimiz şeyler de aslında öyle çok büyük şeyler değil. Sokağa çıkabilmek, eğitim ve sağlık hakkından yararlanmak mesela. Biz onların hayatlarını kolaylaştırmak, onlara daha yaşanır ilçe sunmak adına yoğun bir şekilde çalıştık, çalışıyoruz. Avcılar'ın engel tanımayan bir kent olma yolunda ilerlediğini söyleyebilirim. Avcılar'da yaşayan engelli vatandaşlar ve ailelerinin donanımlarını arttıracak, keyifli zaman geçirmelerini sağlayacak Avcılar Belediyesi Engelli Yaşam Merkezimizi hizmete açtık. Kentimizdeki diğer engelleri de ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 2029 yılında Avcılar; caddeleriyle ve sokaklarıyla bütün engelli kardeşlerimce yüzde yüz erişilebilir bir kent olacak."