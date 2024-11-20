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Av. Ebubekir Elmalı'dan Öğrencilere Ulaşım Desteği

Av. Ebubekir Elmalı'dan Öğrencilere Ulaşım Desteği
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Haberler
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Erzurumlu iş insanı Av. Ebubekir Elmalı, her ay 100 öğrenciye ulaşım desteği sağlamaya başladı. Yıl boyunca toplamda 1225 öğrenciye kentkart yüklemesi yaparak gençlerin şehir içi ulaşımına katkı sunmayı hedefliyor.

Erzurumlu iş insanı Av. Ebubekir Elmalı, öğrencilere ulaşım desteği sağlamaya devam ediyor.

Her ay 100 öğrenciye toplamda bir yılda 1225 öğrenciye kentkart yüklemesi yaparak gençlerin şehir içi ulaşımına katkı sağlamayı taahhüt eden Elmalı, ilk ay yüklemesini gerçekleştirdi.

Erzurum'da yaptığı sosyal yardımlar ve Erzurumspor'a sağladığı desteklerle dikkat çeken avukat Ebubekir Elmalı öğrencilere verdiği sözü tuttu. Öğrenciler için eğitim desteği sağlamayı amaçlayan Elmalı öğrenciler için aylık her bir öğrenci için 600 TL ulaşım desteği sağladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla örnek bir durum sergileyen Elmalının öğrenciler için yaptığı destek büyük beğeni topladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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