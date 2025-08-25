Av. Ebubekir Elmalı'dan Erzurum'da Amatör Sporculara Destek

Av. Ebubekir Elmalı'dan Erzurum'da Amatör Sporculara Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da amatör sporculara verdiği destekle tanınan Av. Ebubekir Elmalı, boks camiası ile bir araya geldi. Yemek programında konuşan antrenörler, Elmalı'ya desteklerinden ötürü teşekkür ederek sporcuların sorunlarına değindi.

Erzurum'da amatör sporculara verdiği desteklerle tanınan Av. Ebubekir Elmalı, kentteki boksörler ve antrenörlerle bir araya gelerek yemek programı düzenledi.

Yemek sırasında yapılan konuşmalarda, spor kulüplerinin hocaları Elmalı'ya desteklerinden ötürü teşekkür etti. Boks camiasının zaman zaman yalnız bırakıldığını vurgulayan antrenörler, sporcuların karşılaştığı sorunlar ve ihtiyaçların giderilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Katılımcılar, Ebubekir Elmalı'nın hayata geçirdiği farkındalık projelerinin sporculara önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Erzurum Boks Federasyonu yetkilileri ve Av. Elmalı, amatör spora olan desteklerinin süreceğini vurgulayarak, başarılı sporcuların yetişmesi adına her türlü imkanın sağlanması için çaba göstereceklerini belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
YKS birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in kazandığı üniversite ve bölüm belli oldu

YKS Türkiye birincisi özel üniversiteyi seçti! İşte kazandığı bölüm
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çam ve Sakura'da olay istifa! Gerekçe 'yoğunluk' dendi, gerçek başka çıktı

3 yılda 1502 ameliyata giren doktorun istifasının perde arkası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.