Av. Bekir Şahiner'in 'Suçun Ensesinde Yargı' Kitabı İzmir'de Satışa Sunuldu

İzmir'de cumhuriyet başsavcı vekilliğinden emekli olan Av. Bekir Şahiner'in yazdığı "Suçun Ensesinde Yargı" adlı kitap, İzmir'deki Konyalı vatandaşların düzenlediği gecede satışa sunuldu. Geliri ise Yeşilay ve Mehmetçik Vakfına bağışlandı.

İzmir'de cumhuriyet başsavcı vekilliğinden emekli olduktan sonra avukatlık yapmaya başlayan Bekir Şahiner, "Suçun Ensesinde Yargı" adlı bir kitap yazdı. 2 yıllık bir emeğin ürünü olan kitapta terör, mafya, suç örgütleri, 8 ve 9. yargı paketi, terörün finansman suçu, delil yasakları, kara para aklama ve casusluk gibi konuları ele alındı. Suçla mücadelede yargı içerisinde görev yapan herkese faydalı olmasını sağlamak amacıyla kaleme alınan kitap, beklendiği gibi özellikle yargı çevrelerinde büyük ilgi gördü.

İzmir Konyalılar Kültür ve Yardımlaşma Vakfının etkinliğine katılan Av. Şahiner, hemşehrilerine kitabını hediye etti. Şahiner, kitabın karşılığında ise hayır kurumlarına bağış yapılmasını istedi. Toplam 16 kitap için Yeşilay ve Mehmetçik Vakfına 16 bin lira bağış yapıldı. - İZMİR