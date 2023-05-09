AÜB Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı başladı

Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı, Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde Kayseri'de gerçekleştirildi.

Anadolu'daki Üniversitenin oluşturduğu AÜB bu yıl 11 ilde Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı düzenliyor. 5 ve 26 Mayıs tarihleri arasında devam edecek Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı, 22 Mayıs tarihinde ise Erzincan'da gerçekleşecek.

AÜB Tanıtım ve tercih Fuarına Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Ardahan Üniversitesinin stantları yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük fuara katılan stantları da gezerek bilgi aldı. Anadolu Üniversiteler Birliği Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Malatya, Elazığ, Erzincan, Sivas, Tokat ve Amasya şehirlerinde düzenlenecek fuarlar ile devam edecek. - ERZİNCAN