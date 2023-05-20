ATV ve kros motorlarla çıktıkları 3 bin rakımda mantar topladılar Erzincan'da adrenalin tutkunu vatandaşlar ATV ve kros motorlarla Ergan Dağı'nın zirvesinde mantar toplayarak doğanın tadını çıkardı.

ATV ve kros motorlarla çıktıkları 3 bin rakımda mantar topladılar

ERZİNCAN - Erzincan'da adrenalin tutkunu vatandaşlar ATV ve kros motorlarla Ergan Dağı'nın zirvesinde mantar toplayarak doğanın tadını çıkardı.

Erzincan'da havaların ısınmasıyla birlikte hava vatandaşlar doğada kendiliğinden yetişen protein deposu mantarları toplamaya başladı. Uzmanlar bilinmeyen mantarların toplanmamasını, mantarların da sapından kesilerek toplanmasını istedi. Ergan Dağı'nda ATV ve kros motorlarla 3 bin rakım yüksekliğe çıkan adrenalin tutkunu Serhat Sarıçiçek ve Çağlar Akkan hem doğanın tadını çıkardı hem de doğal mantar topladı.

Mantar toplarken zehirli mantara dikkat çeken Çağlar Akkan, her mantarın yenilemeyeceğini ve buna çok dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, herkesin yiyebileceği ve mor bacak adı verilen mantarı topladıklarını bu mantarın zehirli olmadığını ve mevsim itibarı ile en taze mantarın şu an toplanabildiğini ifade etti.

Doğayla baş başa, muhteşem görüntüler arasında sadece ATV ve kros motorlarının çıkabildiği bölgelere çıkan sporcular bir yandan spor yaparken diğer yandan mantar topladılar.