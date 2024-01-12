Attouda Antik Kentine Kazı Çalışmaları Başlıyor

Attouda Antik Kentine ilk kazma yakın zamanda vurulacak

DENİZLİ - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bulunan ve 2700 yıldır hayatın devam ettiği Attouda Antik Kentinde yapılacak kazı çalışmalarının yakın zamanda başlayacağı belirtildi.

Sarayköy sınırları içerisinde yer alan ve 2700 yıldır hayatın kesintisiz olarak devam ettiği Attouda Antik Kenti, birçok medeniyeti bağrına basmasıyla önemli miras değerleri arasında yer alıyor. Antik kentte Kültür ve Turizm Bakanlığı, Pamukkale Üniversitesi ve Sarayköy Belediyesi işbirliğiyle 3 yıldır yürütülen yüzey araştırmalarımızı tamamlandı. Antik kentte yapılacak kazı çalışmalarının için Bakanlığın belirleyeceği takvim çerçevesinde Ekim-Kasım aylarımızda kazı çalışmasının başlayacağı bildirildi. Dünya kültürel mirasına kazandırılacak olan Attouda Antik Kentindeki turizm faaliyetlerinin de hızlı bir şekilde başlaması planlanıyor.

Seramik parçaları 500 yıl geriye götürdü

Attouda Antik Kentinin coğrafi yapısını, yerleşimini, geçmiş kültürünü, tarihi bilgileri ve nüfus yerleşkesini yakından inceleyen PAÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Yılmaz Kolancı, Attouda'yı diğer antik kentlerden ayıran özelliğinin yaşamın hala devam etmesi olduğunu belirtti. Doç. Dr. Bilge Kolancı, "İlerleyen dönemlerde kazı çalışmalarına başladığımızda konut dokularını korumak için restore etmek ve gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Kuzey tarafındaki boşluklarda da kazı çalışması yaparak antik kenti ortaya çıkarmak istiyoruz. Çalışmalara başlamadan önce Attouda Antik Kentinin elimizdeki verilerle MÖ 2.yy'da Helenistik dönemde kurulmuş olduğunu biliyorduk. Ancak yüzey araştırmasında bulduğumuz seramik parçaları bize antik kentin M.Ö 7.yy kadar uzandığını ve kentin geçmişini 500 yıl daha geriye gittiğini gösterdi. Jeolojik araştırmalarda taş türleri, kayaçların yapısı anlamında araştırmalar gerçekleştiriyoruz ya da buradan geçen eski döneme ait deprem fay kırıklarının ölçüm çalışmaları yapıyoruz. Toprağın üzerinde yapılan cihaz taramasını bilgisayar ortamına attığımızda bize toprak altındaki yapıların tomografisini sağlıyor. O yüzden jeolojik çalışmalar arkeolojik kazı çalışmaların büyük önem taşıyor" diye konuştu.