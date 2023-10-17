Atölyede çalışan kadınlara KADES anlatıldı

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince tekstil atölyesinde çalışan 85 kadına KADES anlatıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Kadın Çocuk Kısım Amirliği ekipleri bir tekstil atölyesinde çalışan 85 kadın ile bir araya geldi. Toplantıda "Şiddetin Tanımı ve Çeşitleri, Şiddet Mağdurlarının Başvuru Yöntemleri, 6284 Sayılı Kanun" hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda KADES (Kadın Acil Destek Hattı) uygulaması bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirildi. - ZONGULDAK