ATO, online yemek platformları ve moto-kuryelerinin sorunlarını ele aldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından yapılan toplantıda online yemek platformları ile moto-kuryelerinin sorunları ikinci kez ATO'da masaya yatırıldı. ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, online yemek platformlarının ve kuryelerin sorunsuz çalışması halinde hizmet kalitelerinin de artacağını belirtti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından yapılan toplantıda online yemek platformları ile moto-kuryelerinin sorunları ikinci kez ATO'da masaya yatırıldı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından yapılan toplantıda online yemek platformları ile moto-kuryelerinin sorunları ele alındı. Toplantıda konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, dijitalleşmeye birlikte online yemek platformlarının geliştiğini, pandemi sayesinde de kullanımının yaygınlaştığını belirterek, online yemek platformlarının ve kuryelerin sorunsuz çalışması halinde hizmet kalitelerinin de bu derecede artacağını ifade etti.

Yılmaz, ATO üyelerinin online yemek platformları aracılığıyla da hizmet verdiğini hatırlatarak, gelişen bir sektör olan online yemek platformları ve onların kuryelerinin, insana doğrudan hizmet vererek önemli bir görev üstlendiklerini kaydetti. ATO üyeleriyle, yemek platformlarının sorunlarının çözümü için de bir araya geldiklerini hatırlatan Yılmaz, sektörün ilerlemesi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

"Dijitalleşmeyle gelişen online platformlar ve kuryeler gelecek 100 yılımızda hep var olacaklar"

Dijitalleşmeye birlikte online yemek platformlarının geliştiğini, pandemi sayesinde de kullanımının yaygınlaştığını belirten Yılmaz, "Dijitalleşmeyle gelişen online platformlar ve bunların kuryeleri gelecek 100 yılımızda hep var olacaklar. Online yemek platformları ve kuryeler ne kadar sorunsuz çalışırsa hizmet kalitesi o kadar artar" dedi. Sektörün gelecekte de var olacağına dikkat çeken Yılmaz, "Biz bugün burada silinip gidecek bir meslekten ya da sektörden değil ülkemizin geleceğinde etkin olacak bir alandan bahsediyoruz. Dijitalleşmeyle birlikte ticaret içerisinde hizmet sektörü gelişirken, vergi gelirlerinin de artmasına katkıda bulunacak" dedi.

"Kuryelik Meslek Olabilir"

Sektörde faaliyet gösteren moto-kurye sayısının 1,5 milyona ulaştığını da kaydeden Yılmaz, moto-kuryelerin bir çatı altında bir araya gelerek sorunlarının çözümü ve mesleki ilerleme için çalıştıklarını da bildirdi. Yılmaz, moto-kuryeliğin belgeli bir meslek haline gelmesi için ATO İDEA şirketinin çalışma yürütebileceğine dikkat çekerek, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile bu konuyla ilgili diyaloglar kurulabileceğini ifade etti.

Yılmaz, Ankara Ticaret Odası'nın 2 bini aşkın mesleki alanda 160 bin üyenin çatı kuruluşu olduğunu da belirterek, online yemek platformları dahil tüm sektörlerin gelişmesi ve iyileşmesi yönünde çalışmalar yürütmeyi sürdüreceklerini kaydetti. - ANKARA