ATO'nun 'kalıcı konut bağış çağrısına' müzayedeli destek

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) 59 No'lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi organizasyonuyla "100+59 Sanat Eseri" Bağış Müzayedesi, 29 Nisan Cumartesi günü ATO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Müzayededen elde edilecek gelirin tamamı ATO'nun deprem bölgesine 100+ Kalıcı Konut kazandırmak üzere başlattığı "Ayın Yıldızıyım" temalı bağış çağrısına aktarılacak.

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) deprem bölgesine kalıcı konut yapmak üzere "Ayın Yıldızıyım" temasıyla başlattığı bağış çağrısına bir katkı da sanatçı ve sanatseverlerden geliyor. Çok sayıda sanatçının bağışladığı eser 29 Nisan Cumartesi günü ATO Meclis Salonu'nda yapılacak "100+59 Sanat Eseri" Müzayedesi ile satışa sunulacak, elde edilen gelir de konut yapımında kullanılacak.

Müzayedeye web üzerinden de yürütülecek

"Tüm Sanat Galerileri Derneği"nin yürütücülüğünde, Birleşmiş Ressamlar Heykeltıraşlar Derneği, Sanatçı Kadınlar Derneği ve RC Galeri paydaşlığında gerçekleştirilen müzayede Sessiz Müzayede web sitesinden eş zamanlı olarak yürütülecek. Müzayedeye online olarak katılmak isteyen sanatseverler 29 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'ya kadar eserler için pey verebilecek.

"Sanatçılar ve sanatseverlerle el ele deprem bölgesine kalıcı konut inşa edeceğiz"

Hayırseverleri ve sanatseverleri ATO 59 No'lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi'nin organize ettiği müzayedeye davet eden Baran, "Müzayedede sanatçılarımızın duygularını, bilgi birikimlerini, yeteneklerini ve hepsinden önemlisi yüreklerini ortaya koyarak ürettikleri kıymetli sanat eserleri, değerini bilenler tarafından, çok ulvi bir amaç için alınacak. Tarihimizdeki en ağır depremin yaralarını sarmak için ATO tarihinde bir ilki gerçekleştirerek sanat eseri müzayedesi yapıyoruz. Ticaret ve sanat depremin yaralarını sarmak için birleşiyor. Sanatçılar ve sanatseverlerle el ele deprem bölgesine kalıcı konut inşa edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA