ATO Başkanı Baran: 'Gençliğimize güveniyoruz'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüzyılını 19 Mayıs 1919'da bağımsızlık meşalesini yakarak Milli Mücadele'yi gerçekleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletinin başarı hikayesinin şekillendirdiğini belirterek, ikinci yüzyılın da bilgili, maddi ve manevi değerlere sahip çıkan, çalışkan, üretken ve girişimci Türk gençliğinin omuzlarında yükseleceğini kaydetti.

ATO Başkanı Gürsel Baran, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Baran mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 104'üncü yıldönümünü kutluyoruz. 19 Mayıs 1919, esareti kabul etmeyen Türk milletinin istiklali ve istikbali için varını yoğunu ortaya koyarak, kanıyla canıyla gerçekleştirdiği şanlı mücadelenin başlangıç tarihidir. Milletçe birliğimizin, beraberliğimizin, dirilişimizin sembolü, tarihimizin dönüm noktasıdır. İş dünyasının temsilcileri olarak, 'Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadi zaferler ile taçlandırılamazsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner' diyen Atatürk'ün izinde daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye için

çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüzyılını Samsun'da bağımsızlık meşalesini yakarak Milli Mücadele'yi gerçekleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletinin başarı hikayesi şekillendirmiştir. İkinci yüzyılı da bilgili, maddi ve manevi değerlere sahip çıkan, çalışkan, üretken ve girişimci Türk gençliğinin

omuzlarında yükselecektir. Gençlerimiz ticarette, sanayide, bilimde ve teknolojide ülkemizi ilerleterek, ekonomik cephede kahramanlık destanı yazmaya devam edecek. Bu toprakların sağlam temellerinde yetişen gençlerimizin, milletimizin geleceği için en kıymetli kaynak olduğunu bilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençlere ve gençliğe önem vermiş, ülkemizin istikbalini de gençlere emanet etmiştir. Ülkemizin parlak geleceği, bu bilinçle yetişen gençlerin eliyle çizilecektir. İş dünyası olarak vatan sevgisiyle yetişen pırıl pırıl gençlerimizin ekonomik ve siyasi bağımsızlığımızın en büyük teminatı olduğunu biliyor, gençliğimize güveniyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanı aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - ANKARA