ATO Başkanı Baran: 'Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak en büyük hedefimiz'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türk milletinin ulusal egemenliğinin dönüm noktası olan 23 Nisan tarihinin gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olduğunu belirterek, "Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak, en büyük hedefimizdir" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türk milletinin ulusal egemenliğinin dönüm noktası olan 23 Nisan tarihinin gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olduğunu belirterek, "Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak, en büyük hedefimizdir" dedi.

ATO Başkanı Baran, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 103'üncü yılında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Baran, Türk milletinin bağımsızlığının ve kendi kendini yönetmesinin simgesi olan TBMM'nin, egemenliğin millette olduğunu gazilikle de tescillediğini hatırlattı.

"23 Nisan geleceğe güvenle ve umutla bakabilmemizi sağlamıştır"

23 Nisan 1920'nin vatanı işgal altındaki bir milletin yeniden dirilişinin tarihi olduğunu kaydeden Baran, "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığının kurtaracağı bilinciyle milli mücadeleye girişen atalarımız, tüm imkansızlıklara rağmen zafer kazanarak 'Hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin" olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak çocuklara hediye etmesi, geleceğe güvenle ve umutla bakabilmemizi sağlamıştır" dedi.

"Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak, hepimizin en büyük hedefidir"

Geleceğin teminatı olan çocukları, kendine güvenli, donanımlı, milli manevi değerlerine bağlı birer vatandaş ve ekonomik gelişime katkıda bulunacak donanıma sahip bir girişimci olarak yetişmelerini sağlamanın ortak sorumluluk olduğunun altını çizen Baran, şunları söyledi:

"Milletimizin geçmişten gelen birikimi ile birlik ve beraberlik içinde çok çalışarak ülkemizi daha gelişmiş hale getirmek, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak, hepimizin en büyük hedefidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, bugünü anlamlandıran ve geleceğimizin teminatı olan, yaşamlarımıza anlam katan bütün çocuklarımızın "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını" kutluyor, bayramın tüm dünya çocuklarına barış ve huzur getirmesini diliyorum." - ANKARA