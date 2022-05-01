ATO Başkanı Baran Ramazan Bayramı tebrik mesajı yayımladı

Bayramların hoşgörü, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği özel günler olduğunu belirten Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini diliyor, Ramazan Bayramını en içten duygularımla kutluyorum. Bayramlarımızın sevinci, ticaretimizin bereketi daim olsun" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Baran, mesajında şunları kaydetti:

"Milli ve dini değerlerimizin daha da kuvvetlendiği rahmet, bereket ve mağfiret ayının sonunda Ramazan Bayramı'na ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlar, bereketin, paylaşmanın, sevginin pekiştiği en anlamlı günlerdir. Manevi değerlerin yükseldiği, İslam alemi için özel olan bu günlerde en büyük dileğimiz şehrimizden başlayarak, ülkemize ve tüm dünyaya barış, huzur ve refahın yayılması ve savaşların son bulması. Bayramların bizlere getirmiş olduğu manevi güç ve değerlerimiz sayesinde milletçe paylaşmanın ve paylaşmaktan doğan bereketin marifetine inanıyoruz. Bu anlayışı üretime, ticarete ve ekonomiye aktardığımızda ülkemizin hedeflediği başarılara çok rahat ulaşacağına inanıyorum. Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm İslam alemine mutluluk, huzur, bereket ve sağlık getirmesini diliyor, Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel