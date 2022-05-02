Atina'da halk İşçi Bayramı için sokaklara indi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atina'da halk İşçi Bayramı için sokaklara indi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Atina'da halk İşçi Bayramı için sokaklara indi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da halk, 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlamak için sokaklara akın etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da halk, 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlamak için sokaklara akın etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlandı. Halk ellerinde pankartlarla başkent Atina'nın sokaklarına döküldü. Ülkedeki çalışma haklarının iyileştirilmesi talebinde bulunan halk, başkent sokaklarında yürüyerek "Sensiz bu çark dönmez, işçiler patronsuz çalışabilir" sloganları attılar. Kutlamaya katılan halk ve sendikalar, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile birlikte Yunanistan'daki işçi haklarının değişimine tepkili olduklarını ifade ettiler. - ATİNA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yunanistan, 1 Mayıs, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title