Atılım Üniversitesinden Cumhuriyet'in 100. yılına özel kutlama

Atılım Üniversitesi Cumhuriyet'in 100'üncü yılını etkinliklerle kutluyor.

Atılım Üniversitesi tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı yapılan etkinliklerle kutlanıyor. Akademik yılın başından itibaren düzenlenen etkinlikler çerçevesinde İşletme Fakültesi ev sahipliğinde "Bir Asrın Ardından İkinci Yüzyıla Girerken Enflasyon Para Politikası ve Türkiye Ekonomisi; Başarılar, Dersler ve Yeni Ufuklar Paneli" gerçekleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele yıllarında yaptıklarının anlatıldığı panelde, Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Kazdağlı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Prof. Dr. Fatih Özatay ve Atılım Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tolga Omay konuşmacı olarak yer aldı.

Aynı gün Atılım Üniversitesi Türk Müziği Korosu tarafından, "100'üncü Yıl Konseri" adı altında bir konser verildi. Atılım Üniversitesi mensuplarından oluşan koro tarafından Atatürk'ün sevdiği birçok eser seslendirildi.

"Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı münasebetiyle üniversitemizde birçok etkinlik düzenledik"

Etkinliklerin ardından bir konuşma yapan Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı münasebetiyle üniversitemiz bünyesinde birçok etkinlik düzenledik, halen de düzenlemeye devam ediyoruz. Bu etkinliklerin içerisinde bilim spor ve sanat da var. Fakültelerimiz birçok bilimsel konferanslar paneller düzenlediler ve düzenlemeye devam ediyorlar. Diğer taraftan geçtiğimiz Cuma günü üniversitemiz kampüsünde 100'üncü yıl koşusu etkinliği de gerçekleşti. Bu da sporla ilgili bir faaliyetti. Nitekim biraz önce de üniversitemizin Türk Sanat Müziği Korosu bir konser verdi. Atatürk'ün sevdiği şarkılarda oluşan bir repertuar vardı" ifadelerini kullandı.

Atılım Üniversitesi olarak 100'üncü yıl etkinliklerine 29 Ekim'den önce başladıklarını söyleyen Eryılmaz, gelecek ay da bu etkinliklerin devam edeceğini bildirdi. - ANKARA