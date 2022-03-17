Atıklardan ayakkabı yaptı

48. Shoexpo İzmir'de, ilk bakışta heykeli andıran tasarım ayakkabıları sergileyen Fırat Karapınar, ürünlerini atık malzemelerden yapıyor. Sürdürülebilirlik için farkındalık oluşturmayı amaçlayan Karapınar, ayakkabılarını tasarlarken tekstil atıkları, buz dolabı süsleri, hatta eski bir vitrin mankeninin parçalarını dahi kullanıyor.

48. Shoexpo İzmir, Fuar İzmir'de kapılarını açtı. Fuarın en dikkat çeken bölümü "Iskarta Hayatlar" sergisi oldu. Atıkların dönüşümü ile sanat eserleri oluşturmayı amaçlayan tasarımcı Fırat Karapınar, atık malzemeleri ayakkabı formuna dönüştürüyor. Heykeli andıran tasarım ayakkabılarda kullanılan malzemeler ise dikkat çekiyor.

Yosundan ayakkabı

Atık malzemeleri toplayarak atölyesinde tasarımlar yaptığını belirten Fırat Karapınar, "Projemde sürdürülebilirlik üzerine yoğunlaştım. Iskarta Hayatlar adlı sergimde atıklardan yararlandım. Ayakkabı, geri dönüştürülemeyen bir ürün. Dönüştürülmesi oldukça zor ve eskidiğinde elden çıkartılıyor. Ayakkabıların çoğunu bitpazarlarından temin ettim. Üzerlerine eski montlardaki deri parçalarını, tekstil firmalarının atıklarını, buz dolabı süslerini işliyorum. Örneğin bir ürünümde atık bir vitrin mankeninin el kısmını topuk olarak kullandım. Öte yandan yosun gibi doğal malzemeleri de ürünlerimde kullanıyorum. Boya ve tutkal haricindeki tüm ürünler, atık ve doğal malzemelerden oluşuyor" dedi.

Heykel gibi duruyor

Ürünlerinde kullandığı malzemeleri özellikle atıklardan seçtiğini ifade eden Karapınar, "Günümüzde malzeme sorunu yaşanıyor. Ben de tasarımlarımı daha çok farkındalık oluşturmak amacıyla yapıyorum. Çeşitli tasarım ofislerine teşhir amaçlı sattığım ürünler de mevcut. Ürünleri görenler elbette şaşırıyor. Ayakkabılar heykel gibi göründüğü için ilgi çekici bulunuyor. Bu ürünlerin ayakkabı olduğunu dokunduktan sonra anlıyorlar. Çünkü heykel gibi duruyor" diye konuştu. - İZMİR