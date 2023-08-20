Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nde "Bangu'yla Döngüsel Ekonomi ve İleri Dönüşüm Atölyesi"

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde düzenlenen ‘Bangu’yla Döngüsel Ekonomi ve İleri Dönüşüm Atölyesi’nde katılımcılar, döngüsel ekonomi ile ilgili bilgi edinirken atık tekstil ürünlerini de ileri teknoloji tekniğiyle yeni ürünlere dönüştürmeyi öğrendi.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nde düzenlenen 'Bangu'yla Döngüsel Ekonomi ve İleri Dönüşüm Atölyesi'nde katılımcılar, döngüsel ekonomi ile ilgili bilgi edinirken atık tekstil ürünlerini de ileri teknoloji tekniğiyle yeni ürünlere dönüştürmeyi öğrendi.

Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş şehri Treptow-Köpenick Belediyesi iş birliğinde hayata geçirdiği Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi gerçekleştirdiği eğitim ve etkinlikler ile sosyal girişimci adayı gençlerin ufkunu genişletmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nden aldığı destekler ve sosyal girişimcilik eğitimleriyle "Bangu" markasını kuran Bengisu Hekim Kantarcı ortaklığıyla 'Bangu'yla Döngüsel Ekonomi ve İleri Dönüşüm Atölyesi' düzenlendi.

Atölyenin ilk oturumunda Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nin verdiği eğitim ve destekler katılımcılara anlatıldı. Atölyenin devamında ise merkezden aldığı eğitim ve desteklerle kendi markasını kuran Kantarcı, kendi markası olan Bangu hakkında bilgi verdi. İlk oturumda ayrıca döngüsel ekonomiyle ve ileri dönüşüm tekniğiyle ilgili güncel gelişmeler paylaşıldı.

Atölyenin ikinci oturumda ise Kantarcı, katılımcıların kullanılmayan tekstil ürünlerini ileri dönüşüm tekniğiyle yeni ürünlere dönüştürebilmenin yöntemlerini anlatarak sürdürülebilir tekstil ve yavaş moda ile ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Yanlarında kullanmadıkları bir tekstil ürünü getiren katılımcılar ise öğrendikleri yöntemlerle yeni ürün üretmenin mutluluğunu yaşadı.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, 0 (538) 876 38 37 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.