Atık suların arıtılmadan Menderes havasına karışması engellendi

Atık sular arıtılmadan Menderes havasına karışması engellendi

Hizmete giren tesis ile birlikte Sarayköy'ün 50 yıl su sorunu olmayacak

Başkan Zolan: "Denizli artık dünya şehirleri içerisinde sayılıyor"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin Sarayköy ilçesinde hayata geçirdiği Sarayköy Atık Su Arıtma Tesisi hizmete girdi. Denizli merkez ve tüm ilçelerde altyapı, içme suyu depoları, arıtma tesisleri, üstyapı yatırımları gibi devasa hizmetler yaptıklarını vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Bugün şehrimiz parmakla gösteriliyor, Denizli artık dünya şehirleri içerisinde sayılıyor" dedi.

Doğa ve çevre dostu yatırımlara imza atmayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Sarayköy ilçesinde yapımını tamamladığı Sarayköy Atık Su Arıtma Tesisinin açılış törenini gerçekleştirdi. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk, DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, davetliler, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin büyükşehir olmasıyla birlikte hizmet yağmurunun başladığını, Sarayköy ile birlikte tüm ilçelerde hayati derecelerde önemli sorunlarla karşılaştıklarını anlattı. Sarayköy ilçesinde ilk olarak uzun yıllardır hizmet veren, zamanla yıpranmış ve vazifesini yerine getiremeyen Denizli'den gelen içme suyu hattını baştan aşağıya değiştirdiklerini anlatan Başkan Osman Zolan, "Sarayköy içindeki içme suyu hattı da işlevsiz haldeydi. İlçeye verilen suyun sadece yüzde 30'u evlere ulaşıyordu. Zaten suyu bulmak, getirmek zor, bir de böylesine bir durum vardı. Yerel seçimlere kısa bir süre kala Sarayköy'ün merkezini darmadağın edecek, olumsuzluklar yaşanacak, ancak çalışmalar tamamlandığında yüz yıla yakın rahatlama yaşanacaktı. Seçimleri değil, Sarayköy'ümüzün geleceğini düşünerek hareket ettik" dedi.

Atık sular arıtılmadan Menderes Nehrine karışmayacak

Gelecek 50 yılda içme suyu sorununu bitiren Akbaş Barajı'nın hizmete alınması ve içme suyu deposu kazandırılmasıyla birlikte Sarayköy'ün içme suyu sorununun da çözüldüğüne işaret eden Başkan Zolan, atık suların Menderes Nehri ve ovaya, arıtılmadan karışmaması için de Sarayköy Atık Su Arıtma Tesisi'ni inşa ettiklerini söyledi. Başkan Zolan, "Tesisimiz ileri biyolojik arıtma ile azot, fosfor gibi zararlı organizmaları da atık sudan arıtarak sulama suyu olarak kullanılabilir hale getirmektedir. Yazın buradan çıkacak su ile pamuk tarlalarımız, meyve bahçelerimiz bu suyu kullanabilecek" diye konuştu.

"Hiçbir sorunu görmezden gelmedik"

Sadece Sarayköy'de değil Denizli merkez ve tüm ilçelerde altyapı, içme suyu depoları, arıtma tesisleri, üstyapı yatırımları gibi devasa hizmetler yaptıklarını belirten Başkan Zolan, "Sonuç itibariyle göreve geldiğimiz günden bugüne hiç durmadık. Gece gündüz gayret ettik, çalıştık. 616 mahalle, 19 ilçemize hiçbir ayrım yapmadan, nerede dert var, nerede sıkıntı var oraya koştuk. Yapılması gereken işleri ötelemedik. Hiçbir sorunu görmezden gelmedik. Sorundan korkmadık, canla başla çalıştık. Bu yürüyüşte ilçe belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, mesai arkadaşlarım, teşkilatlarımız en önemlisi de vatandaşlarımızın göstermiş olduğu sabır ve destek ile bu işleri başardık. Bugün şehrimiz parmakla gösteriliyor, artık Denizli dünya şehirleri içerisinde sayılıyor. Daha güzel hedeflere el ele Allah'ım yürümeyi bizlere nasip etsin. Tesisimiz hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Sarayköy Atık Su Arıtma Tesisinin açılışı dualarla yapıldı. Başkan Zolan ve beraberindekiler daha sonra tesiste incelemede bulundu.