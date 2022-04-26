'Atık Malzemeni Getir, Oyuncağını Götür' etkinliği büyük ilgi gördü

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen "Atık Malzemeni Getir, Kuranı Çek, Oyuncağını Götür" etkinliği büyük ilgi gördü.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün "Geri dönüşüm ve sıfır atık" kılavuzu faaliyetleri çerçevesinde Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi'nde sağlığa uygun, atık ve geri dönüşüm malzemelerinden oyuncak yapılması projesi hayata geçirildi. Projede Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Çocuk Bakım Elemanı Öğretmeni Zeynep Susam ve kursiyerler bir hafta gibi kısa bir sürede sadece ip, eski kazak, çorap, düğme gibi geri dönüşüm malzemelerini kullanarak 60'a yakın birbirinden güzel oyuncak yaptılar. Çocuklara geri dönüşümün önemini anlatmak ve konu ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla anaokulu ve ilkokul öğrencileri yanlarında bulunan bir geri dönüşüm malzemesi ile kura çekip oyuncaklarını aldılar. Etkinliği ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, etkinlikte emeği geçen idareci, öğretmen ve kursiyerlere teşekkür etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel