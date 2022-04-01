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Atık malzemelerden oluşturulan kütüphane açıldı

İhlas Haber Ajansı - Metin Tek - Yerel
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Atık malzemelerden oluşturulan kütüphane açıldı Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Kütüphanesi" projesi çerçevesinde Hakkari'nin Yüksekova Halk Eğitimi Merkezince atık malzemelerden oluşturulan kütüphane hizmete açıldı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Atık malzemelerden oluşturulan kütüphane açıldı

HAKKARİ - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Kütüphanesi" projesi çerçevesinde Hakkari'nin Yüksekova Halk Eğitimi Merkezince atık malzemelerden oluşturulan kütüphane hizmete açıldı.

Oluşturulan kütüphanede kitaplar dışında aksesuar ve tüm görsellerdeki malzemeler geri dönüşümden kullanıldı. Kütüphane açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Canan, kurum amirleri, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

Kütüphaneyle ilgili bir açıklama yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Canan, "Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Kütüphanesi' projesi çerçevesinde usta öğreticilerimizle oluşturduğumuz kütüphanemizin bugün açılışını yaptık. Kütüphanemizin her bir malzemesi el emeği olarak geri dönüşümden usta öğreticilerimiz tarafından oluşturuldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Atık malzemelerden oluşturulan kütüphane açıldı

Atık malzemelerden oluşturulan kütüphane açıldı

Atık malzemelerden oluşturulan kütüphane açıldı

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Yerel

milli eğitim bakanlığı, geri dönüşüm, Yüksekova, Hakkari, Yerel, Haberler

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