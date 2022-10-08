Atı otomobile bağlayıp hızla yoluna devam etti
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Atı otomobile bağlayıp hızla yoluna devam etti Adana'da bir kişinin atı otomobile bağlayıp hızla gitmesi görenlerin tepkisine neden oldu Adana'da bir kişinin atı otomobile bağlayıp hızla gitmesi görenlerin tepkisine neden oldu.
Atı otomobile bağlayıp hızla yoluna devam etti
Adana'da bir kişinin atı otomobile bağlayıp hızla gitmesi görenlerin tepkisine neden oldu
ADANA - Adana'da bir kişinin atı otomobile bağlayıp hızla gitmesi görenlerin tepkisine neden oldu.
Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Çatalan Caddesi'nde hareket halindeki otomobile bağlanan at görenleri hayrete düşürdü. Sürücü vatandaşların tepkisine aldırmadan hızlı bir şekilde otomobiline bağladığı atla yoluna devam etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel