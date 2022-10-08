Atı otomobile bağlayıp hızla yoluna devam etti Yerel Haberler Atı otomobile bağlayıp hızla yoluna devam etti Adana'da bir kişinin atı otomobile bağlayıp hızla gitmesi görenlerin tepkisine neden oldu Adana'da bir kişinin atı otomobile bağlayıp hızla gitmesi görenlerin tepkisine neden oldu. Atı otomobile bağlayıp hızla yoluna devam etti Adana'da bir kişinin atı otomobile bağlayıp hızla gitmesi görenlerin tepkisine neden oldu ADANA - Adana'da bir kişinin atı otomobile bağlayıp hızla gitmesi görenlerin tepkisine neden oldu. Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Çatalan Caddesi'nde hareket halindeki otomobile bağlanan at görenleri hayrete düşürdü. Sürücü vatandaşların tepkisine aldırmadan hızlı bir şekilde otomobiline bağladığı atla yoluna devam etti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Adana Genel Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Atı otomobile bağlayıp hızla yoluna devam etti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.