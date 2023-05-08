Ateşte açan çiçekler sempozyumu

Bursa İpeği ve İznik Çinisiyle 'Zanaat ve Halk Sanatları' dalında UNESCO Şehirler Ağına dahil olan Bursa, Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda ateşte açan çiçekleri Çini ve Seramik Sempozyumuyla masaya yatıracak.

Bursa İpeği ve İznik Çinisiyle 'Zanaat ve Halk Sanatları' dalında UNESCO Şehirler Ağına dahil olan Bursa, Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda ateşte açan çiçekleri Çini ve Seramik Sempozyumuyla masaya yatıracak.

Bursa'nın turizmden aldığı payı artırmak amacıyla kentin sahip olduğu tüm değerleri vitrine çıkaran Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla Bursa, 2021 yılında ipek ve çini ile UNESCO Şehirler Ağına dahil olmuştu. Bursa'ya has bu değerleri evrensel değer haline getirip, Bursa turizmine katma değer sağlamayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Çini ve Seramik Sempozyumu düzenliyor. Sempozyumun ön hazırlık toplantısı akademisyenlerin yanı sıra konunun tüm taraflarınığn katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapıldı.

Ev sahipliğini Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk'ün yaptığı toplantıya, İznik Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeliha Peşte, TURSAB Güney Marmara Yönetim Kurulu üyeleri Banu Erkmen ve Gülşen Erice, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Yunus Kaldırım, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Ayşe Hacıoğlu, İl Kültür Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Ali Rıza Alan, İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nden araştırmacı Zedal Kondakçı, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Taş, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hicabi Gülgen, Mudanya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karahan Dalbaş ve Öğretim Görevlisi Yunus Emre Çelik, Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Aras, Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, Çini Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Mehmet Aras ile Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bülent Nuri Kılavuz katıldı.

Sempozyum hazırlık toplantısını değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk, Bursa'nın zanaat ve halk sanatları dalında UNESCO Şehirler Ağına akreditasyonunun tamamlandığını hatırlattı. Önümüzdeki süreçte çini ve seramik sempozyumu ile ilgili akademik süreci tamamlayacaklarını belirten Baştürk, "Uludağ Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesindeki hocalarımızın katılımıyla, İznik Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz ve sanatçılarımız ve konunun tüm taraflarıyla Uluslararası bir sempozyum gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi. - BURSA