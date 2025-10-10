Haberler

Ateşkesin Ardından Filistinliler Evlerine Dönmeye Başladı

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından güneydeki mülteci Filistinliler, evlerine dönmeye başladılar. İsrail ordusunun kısmen çekilmesiyle birlikte, savaştan etkilenen bölgelerden dönüş yolculukları sürüyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmek zorunda kalan Filistinliler, evlerine geri dönmeye başladı.

İsrail-Hamas arasında mutabakatla Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den kısmen çekiliyor. Gazze'de ateşkesin yerel saatle 12.00'de yürürlüğe girmesinin ardından Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmek zorunda kalan Filistinliler, evlerine geri dönmeye başladı. İsrail'in saldırıları nedeniyle enkaza dönen evlerine ulaşmak isteyen Filistinliler, dönüş yolunda Gazze'nin orta ve güney bölgelerinden kuzeyine geçişi sağlayan Raşid ve Selahaddin caddelerini kullanıyor. - GAZZE

