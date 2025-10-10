Ateşkesin Ardından Filistinliler Evlerine Dönmeye Başladı
İsrail-Hamas arasında mutabakatla Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den kısmen çekiliyor. Gazze'de ateşkesin yerel saatle 12.00'de yürürlüğe girmesinin ardından Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmek zorunda kalan Filistinliler, evlerine geri dönmeye başladı. İsrail'in saldırıları nedeniyle enkaza dönen evlerine ulaşmak isteyen Filistinliler, dönüş yolunda Gazze'nin orta ve güney bölgelerinden kuzeyine geçişi sağlayan Raşid ve Selahaddin caddelerini kullanıyor. - GAZZE
