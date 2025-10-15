Haberler

Ateşkes Anlaşması Sonrası Gazze'ye İnsani Yardım Tırları Geçiş Yaptı

Ateşkes Anlaşması Sonrası Gazze'ye İnsani Yardım Tırları Geçiş Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması sonrası, insani yardım malzemesi taşıyan tırlar Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne geçiş yaptı. Tır hareketliliği sabah saatlerinden itibaren gözlemlendi.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması sonrası insani yardım malzemesi taşıyan tırlar, işlemlerin ardından Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne geçiş yaptı.

Ateşkes anlaşmasının ardından, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım tırlarının sevkiyatı başladı. Gazze Şeridi'nin güneyinde, İsrail kontrolündeki Kerem Şalom (Kerem Ebu Salim) Sınır Kapısı'nda sabah saatlerinden itibaren tır hareketliliği gözlemlendi.

Sınır kapısında bekleyen tırlar, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması sonrası gerekli işlemlerin ardından Gazze Şeridi'ne geçiş yaptı. Bölgeye sevk edilen tırların ne tür insani yardım malzemeleri taşıdığına ilişkin henüz net bir bilgiye ulaşılamadı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes

Günlerdir çatışan iki Müslüman ülke arasında ateşkes
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay gelişme
Taraftar haklı olarak soruyor: Hangisi doğru söylüyor?

Hangisi doğru söylüyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.