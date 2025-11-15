Ateşkes Anlaşması Kapsamında 15 Filistinlinin Cenazesi İsrail'den Alındı

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'den 15 Filistinlinin cenazesinin daha teslim alındığını duyurdu.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında yapılan esir takasında cenazelerin iadesi devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'den 15 Filistinlinin cenazesinin teslim alındığını ifade edildi. İsrail'den teslim alınan cenaze sayısının ise 330'a ulaştığı aktarıldı. Cenazelerden şu ana kadar 97'sinin kimlik tespitinin yapılabildiği belirtildi.

İsrail, ateşkes anlaşması uyarınca ölen her İsrailli rehine karşılığında 15 Filistinlinin cenazesini teslim etmeyi kabul etmişti. - GAZZE