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ATEC Ekibi TEKNOFEST 2024 Turizm Teknolojileri Finallerine Katılmaya Hak Kazandı

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Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Yüksek Teknoloji Topluluğuna bağlı ATEC ekibi, TEKNOFEST 2024 Turizm Teknolojileri Kategorisinde PDR + Video aşamasını 85.33'lük puanla geçerek Antalya'da gerçekleşecek olan TEKNOFEST 2024 Turizm Teknolojileri Finallerine katılmaya hak kazandı ve önemli bir başarıya imza attı.

Atatürk üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Yüksek Teknoloji Topluluğuna bağlı ATEC ekibi, TEKNOFEST 2024 Turizm Teknolojileri Kategorisinde PDR + Video aşamasını 85.33'lük puanla geçerek Antalya'da gerçekleşecek olan TEKNOFEST 2024 Turizm Teknolojileri Finallerine katılmaya hak kazandı ve önemli bir başarıya imza attı.

Ekip, SmartStay adlı projesiyle bu yıl ki finallerde yer alacak. Proje, otel sektöründe müşteri memnuniyetini temel alan bir yaklaşımla teknolojinin sunduğu imkanları kullanarak otel konaklamalarını kolaylaştıran ve güvenliği arttıran bir mobil uygulama geliştirme projesi olarak ön plana çıkıyor. Bu yenilikçi çözüm, hem misafirlerin hizmetlere hızlı erişim sağlamasını kolaylaştırırken hem de otel çalışanlarına iş akışını optimize etme ve iletişimi güçlendirme imkanı sunarak otel yönetimine operasyonel verimlilik sağlıyor.

Arş. Gör. Rabiye Kılıç'ın danışmanlığını yaptığı ATEC, Erhan Kahveci, Erhan Yüksel Turgut, Enes Rıdvan Şahin, Ferdi Demir, Tunahan Özgenç, Hakan Enes Demir, Emre Aktay'dan oluşan ekibiyle geliştirdiği SmartStay; kullanıcı dostu ara yüzü ve özgün özellikleriyle, otel sektöründe teknolojiyle iç içe bir dönüşümü temsil ederek, müşteri memnuniyetini artırırken işletmelerin rekabet avantajını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Öğrencilerimizin üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inancımız tamdır"

Yer aldığı her platformda başarıyı hedefleyen Atatürk Üniversitesinin, bu hedeflere emin adımla ve güvenle yürümesi için yönetim olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen bu başarıdan dolayı öğrencileri kutlayarak şu ifadeleri kullandı: "Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Yüksek Teknoloji Topluluğuna bağlı ATEC ekibinin, TEKNOFEST 2024 Turizm Teknolojileri Kategorisinde gösterdiği başarıdan dolayı büyük bir gurur duymaktayız. SmartStay adlı projeleriyle turizm sektöründe teknolojinin sunduğu yenilikçi çözümleri başarıyla entegre eden ekibimizin, Antalya'da gerçekleşecek finallerde de üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inancımız tamdır. Bu önemli başarı, öğrencilerimizin azmi, yeteneği ve yenilikçi düşünme becerilerinin bir göstergesidir. Kendilerini yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Üniversitesi Teknofest Antalya Turizm

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