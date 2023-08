Atay "Mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya gayret ettik"

DÜZCE(İHA) – Vali Cevdet Atay, "3 yıllık süre içerisinde Düzce'nin, başta ekonomik, sosyal ve kültürel olmak üzere her alanda gelişmesi için mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya gayret ettik" dedi.

Son yayınlanan Valiler Kararnamesiyle Düzce'den Şırnak'a atanan Vali Cevdet Atay, bir veda mesajı yayınladı.

Vali Cevdet Atay yayınladığı mesajında 3 yıllık süre zarfından mesai mefhumu gözetmeden çalıştığını belirterek "Şırnak İlimize atanmam nedeniyle 3 yıl hizmet etme onuruna kavuştuğum ve asla unutamayacağım dostluk ve anılar edindiğim siz değerli hemşehrilerimin arasından ayrılıyorum. Düzce ilimizin güzel insanlarına hizmet etmek gerek şahsım, gerekse ailem ve evlatlarım için mutluluk ve gurur kaynağı olmuştur. Öncelikle tüm Düzceli kardeşlerimden helallik ve dua diliyorum. Yaklaşık 3 yıllık süre içerisinde Düzce'nin, başta ekonomik, sosyal ve kültürel olmak üzere her alanda gelişmesi için mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya gayret ettik" dedi.

"Toplumun tüm kesimlerini kucaklamaya çalıştım"

Vali Atay, Düzce'de önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek "Eğitim, sağlık, tarım, ulaştırma ve benzeri birçok alanda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu süre zarfında; kadim kentimizin ekonomiden ve turizmden hak ettiği payı alabilmesi ve istihdamın arttırılması adına, sektör temsilcileri ve paydaşlarımızla yoğun çabalarımız ve çalışmalarımız oldu. Gök kubbede hoş bir seda bırakabilmişsek bu da tek sermayemizdir. Kamu hizmetlerini sunarken insan odaklı hizmet anlayışına, toplumun bütün kesimlerini kucaklamaya, kahraman şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz başta olmak üzere yetimlere, öksüzlere ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza devletimizin vefa, şefkat ve merhamet yüzünü göstermenin gayret ve çabası içinde olduk. Milli bir görev anlayışı içerisinde hizmet etmeye çalıştık. Çalışma dönemimizde birbirimizi yanlış anladığımız, istemeden de olsa kalp kırdığımız olmuş ise de bu yüce gönüllü insanlardan affımızı dileriz" ifadelerinde bulundu.

Cevdet Atay son olarak işe "İlk günden itibaren bizleri bağrına basan, sevgisini her vesile ile gösteren, bizlere gönüllerini açan ve hizmetkarları olma mutluluğunu yaşatan, her türlü hizmetin en iyisine ve en güzeline layık kadirşinas Düzceli hemşerilerime, birlikte çalışmaktan gurur duyduğum tüm mesai arkadaşlarıma, meslek kuruluşlarımızın ve basınımızın çok değerli temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarının değerli mensuplarına, sevgili muhtarlarımıza, ilgi ve desteklerini her zaman gördüğümüz tüm Milletvekillerimize arzı veda ediyor, her yönüyle seçkin ve özel bir yere sahip Düzce ilimizde görev yapmış olmanın onuruyla tüm hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - DÜZCE