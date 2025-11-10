Haberler

Atatürk, Vefatının 87'nci Yıl Dönümünde Bayburt'ta Anıldı

Atatürk, Vefatının 87'nci Yıl Dönümünde Bayburt'ta Anıldı
Bayburt'ta düzenlenen programda Atatürk, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından çeşitli etkinliklerle anıldı. Öğrenciler, Atatürk'e olan sevgilerini şiirler ve şarkılarla ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yıl dönümünde Bayburt'ta düzenlenen programla anıldı.

Bayburt Lisesi tarafından organize edilen, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine dair konuşmayı Tarih Öğretmeni Ebru Bayar yaptı. Konuşmanın ardından Atatürk'ün hayatını konu alan sinevizyon gösterisi salondakilere izletildi.

Atatürk'ü Düşünüyorum adlı şiir ise öğrenci Kadir Altun tarafından okundu. Daha sonra öğrencilerden oluşan koro, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Program, öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisiyle devam etti.

Programın sonunda ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
