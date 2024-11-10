Atatürk Vefatının 86. Yıl Dönümünde Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yıl dönümünde yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de saygı ve minnetle anıldı. Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'te de siren sesleriyle birlikte kent merkezinde saygı duruşunda bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel