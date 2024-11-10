Atatürk Vefatının 86. Yıl Dönümünde Anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yıl dönümünde Eskişehir'de saygı ve minnetle anıldı. 09.05'te siren sesleriyle birlikte saygı duruşunda bulunuldu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yıl dönümünde yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de saygı ve minnetle anıldı. Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'te de siren sesleriyle birlikte kent merkezinde saygı duruşunda bulunuldu. - ESKİŞEHİR