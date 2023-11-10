Atatürk vefatının 85. yıl dönümünde Bayburt'ta anıldı

Tüm yurtta olduğu gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85'inci yıl dönümünde Bayburt'ta da saygıyla anıldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85'inci yıl dönümünde Bayburt'ta da saygıyla anıldı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 85'inci yıl dönümünde Fuat Sezgin Konferans Salonunda anıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Programda konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitleri ve gazileri minnetle anarak, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde, saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Atatürk, bağımsızlık mücadelesinde milli birlik ve beraberliği tesis ederek, cephede kahramanca mücadele eden büyük bir komutan, Türk milletine milli ruh ve benliği aşılayarak yeniden ayağa kalkmasını sağlayan ve Türk Ulusunun tüm insanlığın karşısında saygın bir millet olduğunu ispatlayan bir liderdir.

Atatürk'ün 57 yıllık hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından önemi büyüktür. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için istiklal mücadelesinde olduğu gibi istikbal mücadelesinde de canla başla çalışmak, bu bağlamda belirlenen ilke ve hedefleri idrak etmek, Atatürk'ü anmanın ve anlamanın en güzel yoludur. Çünkü O "Egemenlik kayıtsız ve şartsız Milletindir" derken, Cumhuriyeti Türk Gençliğine emanet ederken Milletinin azmine, cesaretine, inancına ve kararlılığına güvenmiştir. Türk Milleti de o eşsiz insanı unutmadığını ilke ve inkılaplarına bağlılık göstererek, dün Milli Mücadele'de ortaya koyduğu ruhla bugün yıkıcı, bölücü, FETÖ'cü unsurlar karşısında Cumhuriyet'e ve Milli İradeye sahip çıkarak tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugün, bizler de aziz Atatürk'ün gösterdiği istikamet doğrultusunda Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti içerisinde kararlılıkla devam ediyoruz.

Milletimiz al bayrağının gölgesinde, geçmişten gelen ortak duygularını, birlik ve beraberliğini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği, "En büyük eserim" dediği Cumhuriyeti daima ileriye taşımaya kararlıdır. Türkiye Cumhuriyeti, milletinden aldığı güçle sağlam adımlarla ilerlemeyi büyümeyi sürdürecektir. Geleceğe her zamankinden daha büyük bir ümitle, daha büyük bir kararlılıkla yürürken bizler de bugün de yarın da Cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Bu vesileyle İstiklal Savaşımızın Başkumandanı ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bayburt Lisesi öğrencisi Alperen Aydın, 'Mustafa Kemal'i Düşünüyorum' adlı şiiri okudu, ardından '10 Kasım' konulu sinevizyon sunumuna geçildi. Sinevizyon gösterimi izlendikten sonra, Bayburt Lisesi Öğrencilerinin hazırladığı 'Bir Ömrün Hikayesi' adlı oratoryo ve 'Nasıl Söylerim Öldüğünü' koro sunumu sahnelendi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dahilinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 10 Kasım Atatürk'ü Anma konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından verildi. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimin ardından son buldu. - BAYBURT