Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi Büyük Taarruz 'un 100'üncü Yılında İzmitlilere Kapısını Açıyor

İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılında Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nin açılışını yapacak.

İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılında Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi'nin açılışını yapacak.

İzmit Belediyesi, Milli Mücadele'nin önemli dönüm noktalarından Büyük Taarruz 'un 100'üncü yılına yakışır bir kutlama programı hazırladı. 28 Ağustos'ta başlayacak olan etkinliklerle İzmitliler bayram coşkusunu yaşayacak. Etkinlikler kapsamında Milli Mücadele dönemine ait eserlerin yer aldığı Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi'nin açılışı yapılacak.

MİLLİ MÜCADELE RUHU SERGİLENECEK

Milli Mücadele kahramanlarının kişisel eşyaları, dönemin gazete ve mecmuaları, askeri belgeler, savaş aletleri, orijinal Atatürk fotoğrafları, madalya ve İzmitli Milli Mücadele kahramanlarının heykellerinin yer alacağı Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi 30 Ağustos Salı günü saat 16.00'da açılacak. Milli Mücadele'nin ruhuna yakışan Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi açılışına tüm İzmitliler davetli olacak.