Atatürk Üniversitesinden sanat alanında yeni bir iş birliği

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümümü ile lisans ve lisans üstü eğitim öğretim paydaşlığı ve öğretim elemanı gereksinimleri hususunda görüşmeler gerçekleştirmek ve protokol imzalamak üzere Atatürk Üniversitesine gelen Özbekistan Devlet Sanat ve...

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümümü ile lisans ve lisans üstü eğitim öğretim paydaşlığı ve öğretim elemanı gereksinimleri hususunda görüşmeler gerçekleştirmek ve protokol imzalamak üzere Atatürk Üniversitesine gelen Özbekistan Devlet Sanat ve Medeniyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülaziz Nurullayev, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Beraberinde Özbekistan Devlet Sanat ve Medeniyet Üniversitesi Tiyatro Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Şemseddin Osmanov ve Doç. Dr. Behzat Memetkuolv ile birlikte Rektör Çomaklı ile bir araya gelen Prof. Dr. Nurullayev'e Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Berkli refakat etti.

Konuklarını Rektörlük makamında ağırlayan Prof. Dr. Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, uluslararası iş birliklerinin üniversitelere daima güç katacağını söyledi.

Güzel Sanatlar Fakültesi ile yapılan anlaşmayla hem Türkiye'nin yurt dışında temsili hem de Özbekistan halkıyla bir sanat köprüsü kurulacağına işaret eden Rektör Çomaklı, kurumların birbirine desteği sayesinde güzel işlerin ortaya çıkacağını aktardı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülaziz Nurullayev ise Atatürk Üniversitesi gibi köklü ve kaliteli bir üniversiteyle anlaşma yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, bünyesinde birçok sanatçı yetiştiren Güzel Sanatlar Fakültesi ile iyi bir iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti.

Sanatın birleştirici gücü sayesinde Türkiye ve Özbekistan'ın her anlamda daha da yakınlaşacağını vurgulayan Nurullayev, misafirperverliği dolayısıyla Rektör Çomaklıya teşekkür etti. - ERZURUM