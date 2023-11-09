Atatürk Üniversitesinde, Kudakaf'23 il protokolü ve sektör temsilcileri buluşması gerçekleşti

15-16 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan, ancak 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF'23) 18-19 Aralık tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek.

15-16 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan, ancak 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF'23) 18-19 Aralık tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 7 üniversitenin iş birliğiyle gerçekleşecek olan KUDAKAF'23 öncesinde düzenlediği İl Protokolü ve Sektör Temsilcileri Buluşması programında şehrin yöneticileriyle bir araya geldi.

Toplantıya, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Baro Başkanı Av. Talat Göğebakan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ile STK temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda "Yetenek Her Yerde" temasıyla üniversitelerin, kamu ve özel sektör kurumları ve meslek odalarının iş birliği ile gerçekleştirilecek olan KUDAKAF'ın öğrenciler ile işverenleri buluşturma noktasında şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da etkin bir rol oynayacağını belirten Rektör Çomaklı, etkinliği başarılı bir şekilde gerçekleşebilmesi işin şehirdeki kamu kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliğinin önemine değindi.

Bu yıl 3. kez kariyer fuarına ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı ziyadesiyle mutlu olduklarını aktaran Rektör Çomaklı; etkinliğin yüz binlerce gencin işverenlerle buluşmalarına ve istihdam olanaklarından faydalanmalarına aracılık etmenin yanında nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan her ölçekte işverenlerin de gençlerle doğrudan iletişim kurmasına vesile olacağını dile getirdi.

"KUDAKAF'23'ü Paydaşlarımızla Birlikte Başarıyla Gerçekleştireceğiz"

Rektör Çomaklı Çomaklı: "Fuarda öğrenciler için stant, söyleşi, B2B, proje pazarı, mülakat odaları, iş kulübü ve CV teslimi gibi etkinliklerin yer alacak. WEB sitesi, sosyal medya, yazılı ve basılı materyaller, radyo ve Tv'ler aracılığıyla da tanıtım ve iletişim sağlanacak. Üniversitelerimizin, Erzurum Valiliğimiz ile Büyükşehir Belediyemizin ve tüm kamu kurumlarının desteği ile 2022 yılında düzenlediğimiz DAKAF oldukça başarılı geçti ve ülke genelinde ses getirdi. Öğrencilerin en memnun olduğu kariyer fuarı olarak seçilen DAKAF 2022'nin ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden başarı ödülü aldık. Verilen ödüle layık görülmek Atatürk Üniversitesi için büyük bir gurur kaynağı oldu. 2023 yılında da KUDAKAF'ı paydaşlarımızla birlikte başarıyla gerçekleştireceğiz" dedi.

KUDAKAF'23 hakkında genel bir bilgilendirme sunumu yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, konukların görüş ve önerilerini aldı.

Bu yıl fuara 500 firmanın katılmasının hedeflendiğini belirten Sözbilir, öğrencilerin KUDAKAF'23'e fuardan önce yetenek kapısı üzerinden kayıt yaptırmalarının önemli olduğunu ve bu konuda paydaş kurumlardan destek beklediklerini söyledi. İyi dilek ve temennilerle devam eden program, soru-cevap kısmıyla sona erdi. - ERZURUM