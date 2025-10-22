Atatürk Üniversitesinde Emekli Personel Onurlandırıldı

Atatürk Üniversitesine uzun yıllar boyunca ilim, irfan ve özveriyle hizmet eden akademik ve idari personelin emekliliğe ayrılması dolayısıyla düzenlenen Kurumsal Vefa ve Hizmet Ödülleri Töreni, 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleştirildi.

Üniversitenin kurumsal hafızasına ve kültürüne katkı sunan mensupların onurlandırıldığı törene, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Genel Sekreter Doç. Dr. Ufuk Okkay, akademik ve idari personel ile aileleri katıldı.

Törenin açılışında yaptığı konuşmada üniversiteye uzun yıllar emek veren mensuplara şükranlarını sunan Rektör Hacımüftüoğlu, " Atatürk Üniversitesi, 68 yıllık köklü geçmişinde, bugünlere mensuplarının emeğiyle, alın teriyle ve adanmışlığıyla ulaşmıştır. Bizler, her bir çalışanımızın bu kuruma kattığı değeri büyük bir vefa duygusuyla hatırlıyor ve geleceğe taşıyoruz. Bu anlamlı törende, üniversitemizin gelişimine katkı sağlayan tüm mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyor, kendilerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir emeklilik hayatı diliyorum" dedi.

Rektör Hacımüftüoğlu'nun konuşmasının ardından, emekli olan akademik ve idari personellere plaketleri takdim edildi. Üniversiteye yıllarını adamış çalışanlara gösterilen bu vefa örneği, törende duygu dolu anların yaşanmasına vesile oldu.

Program, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. - ERZURUM