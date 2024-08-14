Atatürk Üniversitesi YKS Sonuçlarına Göre Doluluk Oranlarında Başarı Elde Etti

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Atatürk Üniversitesinin doluluk oranları da belli oldu. Açıklanan sonuçlara göre; örgün eğitimde lisans kontenjanları %99 oranında dolarken, açık ve uzaktan öğretimde bu rakam %102 oldu. Ön lisans programlarında da önemli bir başarı elde eden Atatürk Üniversitesi hem örgün hem de açık ve uzaktan öğretimde %102'lik tercih edilme oranıyla başarı çıtasını en üst seviyeye taşıdı.

2024 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından Atatürk Üniversitesinin lisans, ön lisans, açık ve uzaktan öğretim programlarındaki doluluk oranları, eğitimdeki kalitenin ve tercih edilirliğinin bir göstergesi olarak öne çıkmaya devam ediyor.

Yeni Nesil Üniversitesi Etkisi

Açıklanan verilere göre Atatürk Üniversitesinin örgün eğitimdeki lisans kontenjanları %99 doluluk oranına ulaşarak üniversitenin vizyonunu belirleme adına ortaya konan ve atılan adımlar neticesinde birçok alanda yükselişin yaşanmasına öncülük eden Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin etkisinin de sonuçlara yansıması dikkat çekiyor. Bu rakamlar, üniversitenin eğitim kalitesine ve öğrenciler tarafından ne denli tercih edildiğine işaret ediyor. Türkiye genelinde yüksek öğretim kurumlarının doluluk oranları dikkate alındığında, bu başarı Atatürk Üniversitesinin eğitimdeki iddiasını bir kez daha kanıtlıyor.

Açık ve Uzaktan Öğretimde de Büyük Başarı

Özellikle pandemi sürecinde verdiği kesintisiz ve kaliteli eğitim ile uzaktan öğretimde kalitesi tescillenen Atatürk Üniversitesinin açık ve uzaktan öğretim programları da dikkat çekici bir başarı gösterdi. Gerek sağladığı dijital kaynaklar gerekse yönettiği sınav operasyonları ile öğrencilerin en memnun olduğu fakülteler arasında yer alan Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinde 2024 YKS sonuçlarına göre doluluk oranı %102 olarak kaydedildi. Bu oran, Atatürk Üniversitesinin sadece örgün eğitimde değil, aynı zamanda uzaktan ve açık öğretim alanında da öğrencilere kaliteli ve ulaşılabilir eğitim sunduğunu ortaya koyuyor.

Ön Lisans Programlarında da Yüksek Tercih Edilme Oranı

Üniversitenin ön lisans programlarında da büyük bir başarı sağlandı. Hem örgün hem de açık ve uzaktan öğretim ön lisans programlarında %102 doluluk oranına ulaşıldı. Bu başarı, Atatürk Üniversitesinin sunduğu çeşitli programların öğrenciler tarafından ne kadar rağbet gördüğünü gösteriyor. Ön lisans programları, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında kritik bir rol oynuyor. Bu programlar, hızla gelişen iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik nitelikli ara elemanlar yetiştirerek hem iş gücü açığını kapatmakta hem de gençlerin kısa sürede mesleki beceriler kazanarak iş hayatına atılmalarını sağlıyor. Bu nedenle ön lisans programlarının doluluk oranı daha da önem kazanıyor.

Rektör Çomaklı: "Sonuçlar, Üniversitemize Olan Güvenin Göstergesidir"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, YKS sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, üniversitenin elde ettiği bu başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Çomaklı: "Atatürk Üniversitesi olarak her yıl eğitim kalitemizi daha da yükselterek öğrencilerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. YKS sonuçlarına göre elde ettiğimiz bu doluluk oranları, öğrencilerimizin üniversitemize olan güvenini ve tercih edilebilirliğimizi bir kez daha gözler önüne seriyor. Programlarımızın tamamının neredeyse doluluk oranına ulaşması, çağın gereksinimlerine uygun olarak sunduğumuz eğitim modelinin ne denli başarılı olduğunun bir göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Boş Kalan Programlar Ek Tercihler ile Dolacak"

Ek tercihler ile boş kalan tüm programların tamamının dolacağını dile getiren Rektör Çomaklı, ayrıca bu başarının sürdürülebilir olmasının, kaliteli eğitim anlayışını devam ettirmekle mümkün olacağını vurguladı. Üniversite olarak öğrencilere sundukları imkanları ve eğitim altyapısını sürekli geliştirdiklerini belirten Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin, ülkemizin en köklü eğitim kurumlarından biri olarak, eğitimde öncü rolünü sürdürmeye devam edeceğini sözlerine ekledi. - ERZURUM