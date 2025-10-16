Atatürk Üniversitesi, Yeni Yönetimle Finansal Piyasalarda Güçleniyor

Erzurum'un köklü yükseköğretim kurumlarından Atatürk Üniversitesi, son dönemde sergilediği vizyoner yönetim anlayışıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte üniversitede başlayan yeni dönem; mali başarı, kurumsal şeffaflık ve akademik atılımlarla şekilleniyor.

Özellikle geçmişte ciddi zararlarla anılan döner sermaye işletmeleri, yeni yönetimin etkili ve disiplinli çalışmaları sayesinde ilk kez güçlü bir kara geçiş süreci yaşadı. Sayıştay tarafından açıklanan 2023 ve 2024 mali yılı raporları da bu başarıyı net bir şekilde gözler önüne serdi.

Rapora göre; 2023 yılında Atatürk Üniversitesi döner sermaye işletmeleri toplamda 78 milyon 413 bin 712 TL zarar açıklarken, 2024 yılı itibariyle bu tablo tamamen değişti ve işletmeler 241 milyon 79 bin 386 TL kar elde etti. Bu dikkat çekici başarı, üniversitenin sadece akademik değil, aynı zamanda finansal yönetim anlamında da örnek bir kurumsal yapıya kavuştuğunu gösterdi.

Sayıştay denetimleri kapsamında; Diş Hekimliği Fakültesi, Açıköğretim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile Gıda ve Hayvancılık Araştırma Merkezi ve Bitkisel Üretim Araştırma Merkezi gibi önemli birimlerin de aralarında bulunduğu 38 farklı üniversite biriminde yapılan detaylı incelemeler, mali disiplindeki dönüşümü net biçimde ortaya koydu.

Geçmiş yıllarda sürekli zarar eden döner sermaye yapısı, yapılan reformlarla sürdürülebilir bir gelir modeline dönüştü ve hastane tarihinde ilk kez ciddi oranlarda kara geçmeyi başardı.

Vizyoner yönetim, güçlü kurumsal yapı

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu öncülüğündeki yeni yönetim; rektör yardımcıları ve üst düzey yöneticileriyle birlikte eğitim ve sağlık alanında hayata geçirdikleri reformlarla Atatürk Üniversitesi'ni yalnızca bölgesel değil, ulusal ve uluslararası düzeyde de ön plana çıkarıyor. Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımı sayesinde üniversite, sürdürülebilir başarı anlayışıyla örnek gösterilen bir kurum haline geldi.

Atatürk Üniversitesi artık üretiyor ve kazanıyor

Akademik başarının yanı sıra kurumsal şeffaflık, mali disiplin ve etkin yönetim modeliyle takdir toplayan üniversite, Türkiye'nin yükseköğretim sisteminde parlayan bir yıldız olma yolunda kararlılıkla ilerlerken, mali disiplini ve verimlilik odaklı yönetim anlayışıyla güçlü bir mali yapıya kavuştu. - ERZURUM