Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları Cumhuriyet Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, Nenehatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin hazırladığı gösteriler damga vurdu. Tamamı Vakıf Okulları öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlikte şiirler okundu, oratoryo ve müzik dinletileri sunuldu, halk oyunları sahnelendi.

Yoğun katılımla gerçekleşen programda öğrencilerin performansları büyük beğeni topladı.

Cumhuriyet'in anlam ve öneminin vurgulandığı kutlama programı, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Program öncesi konuşan Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Ortaokul Müdürü Hakan Talaz Cumhuriyet'in çocuklara ve gençlere emanet edildiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin 102. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Öğrencilerimizin bu bilinçle yetişmesi bizler için en büyük mutluluktur. Bu anlamlı günde emeği geçen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum."

Etkinlik, öğrencilerin ellerinde Türk bayraklarıyla söylediği "Onuncu Yıl Marşı" eşliğinde sona erdi. - ERZURUM