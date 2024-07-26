Üye Girişi
Haberler

Atatürk Üniversitesi, URAP tarafından dünya üniversiteleri arasında sıralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP Araştırma Laboratuvarı, Atatürk Üniversitesi'nin 12 alanda Türkiye'de ilk 10 üniversite arasında, 13 alanda ise dünyanın saygın ilk 1000 üniversitesi arasında yer aldığını açıkladı.

Türkiye ve Dünya üniversite sıralamalarını, yükseköğretim kurumlarını ve toplumu bilgilendirmek amacıyla hazırlayan ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, dünya üniversitelerini bilim alanlarına göre sıraladı.

Bu sıralamaya göre Atatürk Üniversitesi, 12 alanda Türkiye'de ilk 10 üniversite arasında, 13 alanda ise dünyanın saygın ilk 1000 üniversitesi arasında yer aldı. Toplamda 14 farklı bilim dalında sıralamaya girerken, bu alanlardan 12'sinde yükselme kaydetti ve 4 alanda Türkiye'de ilk 3'e girdi. Bu başarılar, Atatürk Üniversitesinin araştırma ve eğitimdeki güçlü altyapısını ve nitelikli akademik kadrosunu öne çıkarıyor.

Özellikle Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya Bilimleri ve Farmakoloji gibi alanlarda Türkiye'de öncü bir konumda olan üniversite, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Türkiye 1.si, dünya sıralamasında ise 555. sırada yer aldı. Kimya Bilimleri alanında da yine Türkiye 1.si olan Atatürk Üniversitesi, dünya genelinde 648. sıraya yükseldi. Farmakoloji alanında ise Türkiye 2.si olan üniversite, dünya sıralamasında 328. sırada bulunuyor.

Atatürk Üniversitesi, ayrıca çeşitli bilim dallarında dünya genelinde önemli sıralama yükselişleri kaydetti. Biyolojik Bilimler alanında dünya sıralamasında 74 basamak yükselerek 788. sıradan 714. sıraya çıktı. Tarım alanında ise dünya sıralamasında 58 basamak yükselerek 997. sıraya yerleşti. Gıda Mühendisliği, Çevre Bilimleri, Malzeme Mühendisliği, Teknoloji gibi alanlarda da önemli sıralama yükselişleri gözlemlendi.

En Fazla Alanda Sıralamaya Giren 8. Üniversite

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından hazırlanan 2023-2024 Dünya Alan Sıralamasında 14 alanda yer alan Atatürk Üniversitesi, Türk üniversiteleri arasında en fazla alanda sıralamaya giren 8. üniversite oldu.

Elde edilen başarıyla ilişkin bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ODTÜ URAP'ın açıkladığı alan sıralamalarında 14 alanda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Dünyada, akademik alanda giderek artan rekabet içerisinde Atatürk Üniversitesinin de önemli bir başarı sağladığını aktaran Rektör Çomaklı: "ODTÜ URAP'ın açıkladığı sonuçlar; mühendislikten sağlığa, temel bilimlerden çevre bilimlerine kadar çok geniş bir alanda dünyadaki en iyi üniversitelerden biri olduğumuzu tescilliyor" ifadesini kullandı.

Rektör Çomaklı: "Tüm Mensuplarımıza Teşekkür Ediyorum"

Atatürk Üniversitesinin kaliteli eğitimi, nitelikli insan kaynağı, araştırma geliştirme ve inovasyona dayalı yenilikçi altyapısı ile 14 bilim alanında yer alma başarısı gösterdiğini belirten Rektör Çomaklı: "Araştırma Üniversitesi olarak başladığımız yeni dönemde elde ettiğimiz başarılar bizi daha da yukarı taşıyacaktır. Araştırma yapma, proje hazırlama, makale yazma ve atıf alma sayılarında büyük bir ilerleme kaydeden üniversitemiz, uluslararasılaşma misyonu doğrultusunda hayata geçirdiği ikili iş birlikleri ile öne çıktı. Üniversitemizi her geçen gün daha da geliştirmek ve uluslararası alanda profilini yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin geleceği olarak gençlerimizi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında "Türkiye Yüzyılı" değerleriyle yetiştirmeye, hep birlikte bilim ve teknolojiyi üretmeye çabalıyoruz. Bilime ve literatüre katkılarımızın yanı sıra insanlığın ve toplumumuzun karşılaştığı sorunları da ele alıyoruz. Bu düşüncelerle; üniversitemizin başarısı için araştıran, üreten ve çalışan tüm mensuplarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Üniversitesi Türkiye Dünya Eğitim Yerel Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

 Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor

Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor

 Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

Bakmadan Geçme

26 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOĞU || BİM'de bu cuma hangi ürünler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi İlkin Aydın kimdir? İlkin Aydın kaç yaşında, nereli? İlkin hangi takımda oynuyor? Time dergisine göre dünyadaki en iyi 100 rotada yer alan ilimiz neresi? Türkiye'de hangi şehir ilk 100'e girdi? Çakallarla Dans 7 ne zaman vizyona girecek? Çakallarla Dans 7 konusu ne? Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1. Hafta maçları! Sezonun ilk maçı ne zaman oynanacak? YKS TERCİH ROBOTU || YKS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM Ön lisans- Lisans Üniversite bölümleri ve puanlarına nereden bakılır? 26 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Paris Olimpiyatları'na Türkiye'den kimler katılacak? Olimpiyatlarda hangi branşlarda yarışılacak? SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE #128308 Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama kurası ne zaman, saat kaçta? YKS tercihleri ne zaman? YKS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tuğba Şenoğlu yerine İlkin Aydın mı kadroya alındı? İlkin Aydın'ın sakatlığı bitti mi? Kamuda tek maaş dönemi başlıyor! Kamuda tek maaş ne demek? Pi'nin Yaşamı gerçek hayat hikayesinden mi uyarlandı? Pi'nin Yaşamı konusu ne? Pi'nin Yaşamı ne anlatıyor? 26 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV, NOW BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü

Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title