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Atatürk Üniversitesi Türkoloji Bölümü Mezunları 30. Yıl Buluşmasında

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Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü mezunları, mezuniyetlerinin 30. yılında bir araya geldi. Mezunlar, duygusal anlar yaşayarak eski günleri hatırladı ve üniversite sıralarına dokunmanın mutluluğunu yaşadı. Programda, mezunlar için hediyeler takdim edildi ve Erzurum'un turistik yerleri gezildi.

Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAKARMER), Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü mezunlarını mezuniyetlerinin 30. yılında misafir etti.

Ziyaret kapsamında öncelikle eski Edebiyat Fakültesi binasında buluşarak sınıflarına yeniden giren mezunlar, öğrenciliklerinde eğitim aldıkları 6 numaralı sınıfta toplandılar. Duygusal anlar yaşayan mezunlar, 30 yıl sonra yeniden Atatürk Üniversitesi sıralarına dokunmaktan ve geçmişi hatırlamaktan çok mutlu olduklarını belirttiler. Hocalarıyla ve arkadaşlarıyla tekrar bir araya gelmenin heyecanını yaşayan mezunlar eski günlerin verdiği huzuru yeniden yaşadıklarını ifade ettiler.Program, Edebiyat Fakültesi dekanlığı görevini sürdüren Prof. Dr. Dilaver Düzgün ve Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Neslihan Kulözü'nün konuşmasıyla başlarken, 1994 yılı Türkoloji bölümü mezunlarının yoklamasının alınması ve temsili olarak cübbe giyilmesiyle devam etti.

Yeni Nesil Vizyonunun Çıktısı: ATAKARMER

ATAKARMER ziyareti kapsamında Türkoloji Bölümü 1994 mezunları için hazırlanan hediyeleri takdim eden Merkez Müdürü Prof. Dr. Neslihan Kulözü şunları aktardı: "Bu buluşma kapsamında ülkemizin 7'nci, Doğu Anadolu Bölgesinin ise ilk üniversitesi olan, köklü geçmişe ve ülkemizde pek çok alanda iz bırakmış bir tarihe sahip Atatürk Üniversitesi mezunu olmak bir gurur kaynağıdır. Mezunlarımızın bu buluşma ile göstermiş oldukları sahiplenme ve aidiyet duyguları için teşekkür ediyorum. Atatürk Üniversitesi mezunu olmanın bir ayrıcalık olduğunu belirterek, mezunlarımızın üniversitemizde buluşmasına verdiği desteklerden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ederim" dedi.Mezunlar, kampüs ziyaretinin ardından Erzurum'un tarihi ve turistlik yerlerini gezdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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