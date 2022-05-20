Atatürk Üniversitesi, Türkiye verimlilik ve teknoloji fuarında - Haberler

Ankara ATO Congresium'da; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen fuarda Atatürk Üniversitesi de ilgili birimleriyle yerini aldı.

Türkiye'de verimliliğin artırılmasına destek sağlayan ileri düzeydeki teknolojik ürünlerin sergilenmesini, çalışmaların geniş kitlelere yayılmasını, teknolojik gelişmelerin tüm alanlarda verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlayan fuara; Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM), Doğu Anadolu Gözlemevi, Açıköğretim Fakültesi ve ATA Teknokent ile katılım sağlayan Atatürk Üniversitesinin yanı sıra; savunma sanayi başta olmak üzere bilişim, sanayi, eğitim, enerji, tarım, iletişim, sağlık ve ulaşım sektörlerinde geleceğe ışık tutacak akıllı çözüm teknolojileri üzerine yoğunlaşan 101 firma ile 34 start-up katıldı.

Rektör Çomaklı: "Fuara En Üst Düzeyde Katılım Sağladık"

Bu yıl 4.sü düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarında bulunma amaçlarının, Atatürk Üniversitesinin yapmış olduğu buluş ve projelerin tanıtmanın yanı sıra akademisyenlerin faaliyet ve etkinliklerini katılımcılara aktarmak olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitenin güçlü bir altyapısı olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Bu yılki Türkiye Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, dünyada teknolojinin evrildiği gereksinimleri ve gelecek perspektifini dikkate almak kaydıyla yatırım ve araştırmalarımızı hangi yöne çevireceğimizin ön değerlendirmesini verecek olan bir fuar. Bu ortam, üretilen araçlar ile akademik personelin ortaya koyduğu ve patenti alınmış ürünlere dair muhtemel bir pazar arayışı. 18 Mayıs'ta başlayan ve 4 gün boyunca sürecek olan bu fuarı farklı boyutlarda değerlendiriyoruz, bu nedenle en üst düzeyde katılım sağladık."

Verimlilik ve Teknoloji Fuarının Amacı

Türkiye Verimlilik Vakfı, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı ile ülkemizde ve dünyada verimliliğin arttırılmasına katkı sağlayan teknolojik ürünlerin sergilenmesini, bu çalışmaların geniş kitlelere ulaştırılmasını ve verimlilik alanında farkındalığın artırılmasını amaç edinmektedir. Bu fuar ile yerli ve yabancı şirketler ile kuruluşların yakın ilişkiler kurması, karşılıklı proje, teklif, ürün gibi alanlarda alışverişlerin yapılması, iş birliklerinin kurulması fuarın diğer amaçları arasında yer alıyor. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel