Atatürk Üniversitesi Türkiye'nin En Büyük Baskı Müzesini Açıyor

Atatürk Üniversitesi, tarihi ve kültürel mirasına bir yenisini daha eklemek üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Bünyesinde Buz Müzesi, Tarım Aletleri Müzesi, Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi ve Hastane Müzesi gibi önemli kültür varlıklarını barındıran üniversite, şimdi de Hurufat Atatürk Üniversitesi Baskı Müzesini açarak Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı baskı müzesini faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin En Büyük ve Kapsamlı Baskı Müzesi Açılmak İçin Gün Sayıyor

Atatürk Üniversitesinin vizyonunu belirlemek ve yol haritasını çizmek üzere ortaya konan "Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi" kapsamında hayata geçirilecek Hurufat Atatürk Üniversitesi Baskı Müzesi, açılış için gün sayıyor.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi altında uzun yıllar özenle muhafaza edilen ancak pasif durumda olan Basımevinin dönüştürülerek müze olarak kullanımı için son aşamaya gelindi. Hurufat Baskı Müzesi; eğitime, araştırmaya ve toplumsal katkıya yönelik hedeflerin somut bir göstergesi olarak üniversitenin kültürel ve bilimsel gelişimine önemli bir katkı sunacak.

700 metrekare alan üzerine kurulan, sergi ve matbaa bölümlerinden oluşan müze, toplamda 32 adet baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası makineyi içeriyor. Ayrıca binlerce hurufat (metal harf) ve baskı malzemesi de müzede sergilenecek. Bu malzemelerin çoğunun kondisyonunun iyi olması ve benzerlerinin neredeyse kalmaması, müze koleksiyonunun değerini daha da ön plana çıkarıyor.

Rektör Çomaklı: "Baskı Müzemiz, Türkiye'nin Kültürel Mirasına Büyük Bir Katkı Sunacak"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, müzenin açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada, müzenin hem akademik hem de toplumsal açıdan büyük bir önem taşıdığını belirtti. Rektör Çomaklı: "Hurufat Atatürk Üniversitesi Baskı Müzesi, sadece üniversitemizin değil, Türkiye'nin kültürel mirasına da büyük bir katkı sunacak. Eğitim ve araştırmaya verdiğimiz önemi somutlaştıran bu müze, aynı zamanda toplumsal sorumluluğumuzun bir parçası olarak hayata geçirilmiştir. Müzemiz; gelecek nesillerin, geçmişin izlerini daha iyi anlaması ve bu zengin mirası sahiplenmesi için önemli bir platform olacak" dedi.

Prof. Dr. Çomaklı müzenin, Atatürk Üniversitesinin "Yeni Nesil Üniversite" vizyonu doğrultusunda atılan önemli bir adım olduğunu vurgulayarak: "Üniversitemiz, her alanda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da öncü rol üstlenmeye devam edecektir. Bu müze, sadece bir sergi alanı değil, aynı zamanda araştırma ve eğitim faaliyetleri için de bir merkez olacak. Akademik çalışmaların desteklenmesi ve öğrencilerimizin bu alanda bilgi birikimini artırması açısından büyük bir fırsat sunacaktır" ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda açılışı gerçekleşecek olan Hurufat Atatürk Üniversitesi Baskı Müzesi, açılışının ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak ve hem üniversite bünyesinden hem de dışarıdan gelen araştırmacıların hizmetine sunulacak. Türkiye'nin en büyük baskı müzesi olarak faaliyet gösterecek olan bu müze, Atatürk Üniversitesinin eğitim, kültür ve bilim alanındaki öncü rolünü bir kez daha gözler önüne serecek. - ERZURUM