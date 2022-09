Atatürk Üniversitesi Teknofest'te

Atatürk Üniversitesinin de paydaş olarak yer aldığı TEKNOFEST, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen ve Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST, Samsun Çarşamba Havalimanında başladı.

Üniversite Standında Birçok Birim Yer Alacak

Bu yıl ki mottosunu Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASAM) bünyesinde yer alan Doğu Anadolu Gözlemevinin (DAG) oluşturduğu Atatürk Üniversitesi standında ayrıca; ATA Teknokent, Kurumsal İletişim Direktörlüğü ve geliştirdikleri teknolojik ürünleri sergileyecek olan öğrenci kulüpleri yer alıyor. Bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler, askeri ve resmi güvenlik birimleri ile çok sayıda standın açıldığı festival alanında en dikkat çeken yerlerden biri de Atatürk Üniversitesi standı oldu. Teleskopla gökyüzünü gözlemlemek isteyen misafirler üniversite standına yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin son yıllarda temel bilimler alanındaki en büyük projesi olan ve tamamlandığında Türkiye'nin en gelişmiş teleskobuna sahip gözlemevi olacak olan DAG hakkında da ziyaretçilere bilgi veren stant yetkilileri, yapımı yakın zamanda tamamlanacak olan gözlemevinin açılışına ziyaretçileri davet etti. Bilgi paylaşımının yanında ziyaretçilerine teknolojiyi deneyimleme fırsatı sunan Atatürk Üniversitesi, teknolojinin son ürünü olan sanal gerçeklik gözlüğü ile misafirlerini sanal evrende yolculuğa çıkarıyor.

Bayraktar: "Vatanı İçin Canını Ortaya Koyan Kahramanlarımızı Minnetle Anıyorum"

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Samsun Çarşamba Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz'in açılışında yaptığı konuşmada, bugün önemli bir tarihi günün yaşandığına işaret etti. Büyük Zaferin 100. yılı olduğunu belirten Bayraktar: "100 yıl önce tam da bugün işgal ve boyunduruk altında yaşamayı kabul etmeyen aziz Türk milleti, Samsun'da yanan bağımsızlık ateşinin peşinden koşarak yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. Bu mücadeleye liderlik eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için canını ortaya koyan milletimizin her bir ferdini, bu vesile ile ebediyete irtihal etmiş tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun" dedi.

"Bu Kutlu Hedefe Giden Yolda Kaybetmek Yok"

Bilimde, kültürde, sanatta, teknolojide, inovasyon ve yenilik getiremeyenlerin menzile varmasının asla mümkün olmadığının altını çizen Bayraktar, geçmişte ve bugün olduğu gibi gelecekte de yürüdükleri yolları yalan, iftira ve entrika taşlarıyla kapatmak için çalışanların olacağını dile getirdi.

Bu kişilere karşı birlikte mücadele edeceklerini vurgulayan Bakyraktar, şunları kaydetti: "Ambargo sopası sallayarak bizleri korkutmaya çalışanlar, milli teknolojileri engellemek için darağacı kurmaya çalışanlar, biz yolumuzda dosdoğru mücadele ettikçe ve yolumuzdan dönmedikçe asla kazanmayacaklar. Durmadan, yılmadan, asla pes etmeden tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye için azim ve gayretle yürüyeceğiz. Biz yürüdükçe güzel vatanımıza, kardeş Azerbaycan'a ve mazlumların yaşadığı tüm coğrafyalara güneş, en sıcak en aydınlık haliyle doğacak. Asla yeise kapılmayın. Bu kutlu hedefe giden yolda kaybetmek yok. Biliyorum ki güneş yüzlü çocukların aydınlığı, balçıkla sıvanamaz. İşte umut, işte hedef, işte istikamet, tüm insanlığın onur, huzur ve barış içinde yaşadığı bir Kızılelma." ifadelerini kullandı.

Rektör Çomaklı: "Tüm İmkanlarımızı Gelecek Nesillerimiz İçin Seferber Etmiş Durumdayız"

Festival ile ilgili değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise, Türkiye'nin teknoloji hamlesi olan böylesine önemli bir festivale paydaş olarak katılmaktan ve katkı sunmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi. Toplumla bütünleşen bir üniversite olduklarını aktaran Rektör Çomaklı; bu sebeple ulaşabildikleri, dokunabildikleri ve bilimi aktarabildikleri her alanda var olduklarını ifade ederek: "Paydaşı olduğumuz TEKNOFEST 2022'de fikirlerimiz, tasarımlarımız, projelerimiz, ürünlerimizle kampüs dışına çıkarak farklı kurumlara ve toplumun her kesiminden insana ulaşmak, en büyük hedeflerimizden biri. Elimizdekini toplumla paylaşmaya her zaman öncelik veriyoruz. TEKNOFEST, ülke olarak yerli ve milli teknoloji hamlelerimizi arttırmaya ve büyütmeye dair merakı, inancı, azmi ve öz güveni aşılamak ve bu meziyetleri diri tutmak için çok önemli bir organizasyon. Bu etkinlikler, artık kendi ayaklarımız üzerinde durabileceğimizi, kendimize yeteceğimizi gösteriyor. Gelecek yıllarda ülkemiz, üretmiş olduğu teknolojik ürünler ve bilimsel çalışmalar nedeniyle adından daha da fazla söz ettirecek. Bugün, TEKNOFEST sayesinde kurdukları hayalleri yarın gerçekleştirecek olan çocuklarımıza ve gençlerimize inancımız tamdır. Bizlere düşen onlara yol açmak ve daima destek olmaktır. Biz de Atatürk Üniversitesi olarak tüm imkanlarımızı gelecek nesillerimiz için seferber etmiş durumdayız. Bu düşüncelerle TEKNOFEST'in verimli geçmesini ve hayırlı olmasını diliyor, tüm misafirleri üniversitemizin standını ziyaret etmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

4 Eylül'e kadar misafirlerini ağırlayacak olan festival çerçevesinde çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları ve konserler gerçekleştirilecek. - ERZURUM