Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü 1. Karakucak Güreş Festivali Düzenliyor

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü tarafından düzenlenecek olan 1. Karakucak Güreş Festivali 11 Ağustos'ta başlıyor.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü yine bir ilke imza atıyor. Bugüne kadar gerçekleştirdiği etkinliklerle adından söz ettiren kulüp, şimdide Karakucak Güreş Festivali düzenlemeye hazırlanıyor.

11 Ağustos Pazar Günü Nenehatun Kültür Merkezi karşısındaki stadyumda başlayacak olan karakucak güreş fesstivaline katılımın oldukça yoğun olması bekleniyor.

Kulüp Başkanı Doç. Dr. İzzet Uçan, Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü olarak ilklere imza atmaya devam edeceklerini belirterek, "Etkinliklerimize yaz okulunun ardından, 1. Karakucak Festivali'yle devam ediyoruz. Ödüllü festivalimiz minikler, yıldızler gençler ve büyükler kategorisinde düzenlenecek. Emeği geçen, destek veren başta Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Tüm vatandaşlarımızı festivalimize davet ediyorum" dedi. - ERZURUM