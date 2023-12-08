Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, birimlerin akademik performanslarını değerlendirdi

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesindeki 2023 Yılı Akademik İzleme ve Değerlendirme Toplantılarında, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, birim yöneticileri ve akademisyenlerle bir araya gelerek birimlerin 2022 yılı akademik performanslarını dinledi. Toplantılarda başarılı bulunan yerler ve geliştirilmesi gereken yönler tespit edilecek.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesindeki 2023 Yılı Akademik İzleme ve Değerlendirme Toplantılarında, birim yöneticileri ve akademisyenlerle bir araya gelen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, başkanlık yaptığı toplantılarda birimlerin 2022 yılı akademik performanslarını dinledi.

Sabah Spor Bilimleri Fakültesi, öğleden sonra ise Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi yöneticileri, birimlerinde yapılan çalışmalar hakkında Rektör Çomaklı ve yönetim ekibine sunumlar gerçekleştirdi.

Araştırma Üniversitesi performans göstergeleri, kültürel dönüşüm çalışmaları, akademik performans sonuçlarının değerlendirilmesi ve TÜBİTAK yetkinlik analizi şeklinde 4 başlık halinde gerçekleşirken, sunumlarda birimlerin gelişme ve performansları da izleniyor.

Toplantılarda ortaya çıkarılan veriler doğrultusunda başarılı bulunan yerleri ve geliştirilmesi gereken yönlerin tespit edileceğini belirten Rektör Çomaklı, birimlerde yapılan çalışmaların geri dönüşlerinin alındığını aktardı.

Atatürk Üniversitesinin ihtiyacı olan gelişmelerde Ar-Ge boyutu, öğrenci odaklı faaliyetler ve toplumsal katkı anlamında akademisyenlerin ortaya koyduğu çalışmaların değerine vurgu yapan Rektör Çomaklı şunları söyledi: "Sadece istatiksel olarak değil, sizlerin gönüllerine hitap ederek üst düzeyde nasıl çalışmalar ortaya koyarız onun çabası içerisindeyiz. Üniversitemizin tüm birimlerinde görev yapan akademik personelimizin nitelik ve nicelik açısından ortaya koyduğu ve koyacakları proje, yayın ve diğer tüm çalışmalar bizim için büyük önem arz ediyor. Bizler ancak bu çalışmalarla dünya üniversiteleriyle yarışır hale gelebiliriz. Devletimizin ve Yükseköğretim Kurulumuzun (YÖK) üniversitelerden önemli beklentileri var. Bizler de vatanına milletine hizmet etme çabasında olan bilim insanları olarak bu beklentilere cevap vermek adına elimizden geleni yapmalıyız. Bu noktada üniversite ve yönetim olarak tüm birimlerimizle sizlerin yanınızdayız. Birlikteliğimiz üniversitemize güç katacaktır" ifadelerini kullandı. - ERZURUM